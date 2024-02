Le CEO de Xiaomi promet un MWC 2024 riche en nouveautés : smartphone, tablette, voiture, montre et robot aspirateur

Xiaomi veut être l’acteur principal du Mobile World Congress 2024

L’image ‘teaser’ publiée sur X par Lei Jun pour promouvoir sa visite au MWC 2024

Ce matin même, les rumeurs habituelles ont commencé à circuler autour du lancement du Xiaomi 14 en Europe, bien que nous sachions tous que ces détails nous seront présentés par Xiaomi le 25 février prochain, profitant de l’occasion exceptionnelle du Mobile World Congress 2024, qui est sur le point d’ouvrir ses portes à Barcelone.

La présence de Xiaomi au salon le plus important de l’industrie ne sera pas anecdotique, en tout cas, elle ne se limitera pas à la présentation mondiale de téléphones mobiles qui sont déjà vendus en Chine depuis des semaines, mais le fabricant dirigé par Lei Jun souhaite être l’une des firmes vedettes de l’événement, où il présentera de nombreuses nouveautés et technologies pour impressionner la critique, les utilisateurs et le marché en général.

Can’t wait to bring what we’ve been working on to the global audience at #MWC24. Hall 3 | 3M10, Fira Gran Via pic.twitter.com/tJpajf4a9R — Lei Jun (@leijun) 12 février 2024

L’image teaser publiée par le PDG de Xiaomi, Lei Jun, sur son compte X (anciennement Twitter), ne ment pas. En effet, bien que le dirigeant chinois soit maintenant plus axé sur la mobilité électrique et sur Xiaomi Xiaomi Automobile Co. Ltd., il continue néanmoins à avoir son mot à dire sur ce que nous verrons lié à son entreprise lors du MWC 2024.

Xiaomi amènera à la Fira de Gran Vía à Barcelone des dispositifs de toutes sortes, du nouveau flagship phone dont nous avons déjà parlé aux nouveautés liées à l’IoT et aux foyers numériques, ainsi que des wearables, de nouvelles tablettes ou ordinateurs, et peut-être même, ce sera peut-être la première fois que leur première voiture, la Xiaomi SU7 tant attendue, sera exposée en dehors de la Chine.

En réalité, l’image teaser qui accompagne l’invitation laisse clairement entrevoir le véhicule électrique lui-même, un robot aspirateur, le smartphone, une tablette ou un PC portable convertible, ainsi qu’une montre connectée. Il est fort probable que le stand de Xiaomi soit l’un des plus intéressants et soit celui à visiter en premier.

Vous le savez déjà, Xiaomi lance son MWC 2024 dès le dimanche 25 février avec un événement de présentation que vous ne voudrez certainement pas manquer… Soyez attentifs sur Netcost-security.fr !