Cet accessoire pour voiture de Xiaomi est un bijou d’ingéniosité : un système amovible pour voyager dans le ‘passé’ qui change la façon de l’utiliser. Mais seulement si tu le veux.

Écrans au lieu d’indicateurs et tactile au lieu de boutons. Les tableaux de bord des voitures ont évolué en s’adaptant à notre époque, mais Xiaomi et sa voiture SU7 ne veulent pas « perdre ces conducteurs classiques » qui sont habitués à une autre époque automobile.

Le Xiaomi SU7 est une véritable technologie, le plus avancé de Xiaomi. Mais des détails comme celui-ci de son intérieur nous rappellent pourquoi les utilisateurs et leurs besoins sont toujours « la première entrée dans le livre de design de Xiaomi ».

Boutons ou tactile : Xiaomi SU7

Aujourd’hui, la plupart des nouvelles voitures sont équipées d’un écran tactile au centre du tableau de bord, entouré des instruments classiques et des boutons. Mais les voitures les plus modernes, en particulier les véhicules électriques, sont dotées d’un tableau de bord complètement dégagé et d’un énorme écran tactile qui centralise la plupart des fonctions.

Les Tesla fonctionnent ainsi. Et le Xiaomi SU7 aussi, en réalité nous pouvons déjà voir officiellement l’intérieur grâce à l’entreprise. Et voici ce que nous avons :

Diverses commandes d’accès direct sur le volant

Boutons physiques pour les vitres électriques sur la poignée de la porte

Une rangée de 5 boutons à droite du conducteur, y compris le bouton de démarrage / arrêt du moteur

Un énorme panneau tactile OLED

Et c’est tout. Le Xiaomi SU7 adopte un design de tableau de bord flottant qui intègre le HUD, le panneau d’instruments pivotant et les sorties d’air. Apparemment, cela signifie que le volume des composants est plus petit et l’espace ainsi économisé est cédé aux occupants. Sur la console centrale se trouvent quatre interrupteurs physiques basculants plus le bouton de démarrage / arrêt. Ceux-ci, en mode d’accès direct, contrôlent la température, la puissance du ventilateur, l’aileron arrière électrique et la suspension pneumatique.

Un intérieur conçu pour s’adapter au conducteur

Le SU7 dispose d’un arc intérieur centré sur l’homme autour des occupants avant, fourni par « un axe de conduite technologique et l’interaction personne-machine ». L’arc intérieur non seulement élargit physiquement l’espace pour les passagers, le rendant plus confortable, mais leur donne également « une sensation psychologique d’extension de l’espace ».

L’arc va de porte à porte en passant par le volant et le long du tableau de bord. La position est conçue pour offrir aux occupants la position statique la plus confortable pour les bras. Tout est centré à travers le volant à trois branches et à fond plat. Cette ligne s’étend vers le haut à travers la lecture numérique de la vitesse à la fois sur le panneau d’instrumentation et l’affichage tête haute grand angle.

According to Xiaomi, when the driver sits in the SU7, the central axis of the driver coincides with the axis of technological driving, and both eye movement and driving operation « adjust to intuition and body habits ».

Via | AutoHome China