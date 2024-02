Opération Carnival : 43 639 véhicules contrôlés par radar (jusqu’à présent)

Jusqu’au 13 de ce mois, la Police de Sécurité Publique (PSP) mène une opération intensive de sensibilisation, de patrouille et d’inspection lors des festivités. À ce jour, la PSP a arrêté 430 personnes dans le cadre de l’opération Carnaval en Sécurité 2024.

Opération Carnaval : 430 personnes arrêtées…

Depuis le début de l’opération Safe Carnival 2024, la PSP a déjà inspecté, sur l’ensemble du territoire national et dans sa zone d’intervention, 9.225 conducteurs et contrôlé 43.639 véhicules par radar. Comme il l’a révélé dans un communiqué, la PSP explique que sur les 104 arrestations pour délits routiers entre le 5 et le 11 février, 56 ont été pour conduite sous l’influence de l’alcool et 48 pour absence de permis de conduire légal.

45 personnes soupçonnées de trafic de drogue ont également été arrêtées et plus de 15 000 doses individuelles ont été saisies. La PSP révèle qu’elle a également arrêté 35 personnes pour crimes contre la propriété et exécuté 155 mandats d’arrêt judiciaire.

Au total, 2.203 infractions administratives ont été enregistrées, dont 402 pour excès de vitesse, 76 pour conduite sous l’emprise de l’alcool, 208 pour absence de contrôle périodique obligatoire, 74 pour absence d’assurance et 41 pour utilisation de téléphone portable au volant.

1 038 accidents ont été enregistrés, faisant deux morts, cinq blessés graves et 326 blessés légers.

PSP rappelle que, pour assurer la sécurité de tous, l’acquisition/utilisation d’articles pyrotechniques doit toujours être conforme aux exigences légales.