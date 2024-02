Mild hybrid, full hybrid et plug-in : types et différences entre les voitures électriques en vente

Les voitures électriques ne sont pas uniquement électriques. Il y a aussi des hybrides sur le marché, avec un double moteur thermique et à explosion. La puissance du moteur électrique et les fonctionnalités de la voiture ont un impact sur les coûts, la consommation et les émissions. Dans cet article, nous vous expliquons les principales différences entre les hybrides mild, full et plug-in.

Le 23 janvier 2024, les incitations pour les voitures électriques ont été ouvertes. Nous ne parlons pas seulement de Tesla. Ces dernières années, le marché des voitures électriques est devenu non seulement plus grand mais aussi plus complexe. Il n’y a pas seulement des voitures complètement électriques, mais aussi une longue liste de véhicules qui mélangent les technologies électriques avec celles des moteurs à explosion.

Les raisons de choisir une voiture électrique peuvent être nombreuses. Cela va de l’écologie, avec moins d’émissions qu’une voiture à moteur thermique, à moins de restrictions pour les zones à trafic limité et surtout un coût d’achat réduit grâce aux incitations. En janvier, 570 millions d’euros d’incitations ont été alloués pour l’achat d’une voiture avec moteur électrique.

Pratiquement tous les grands constructeurs investissent désormais dans le secteur des voitures électriques. Bien sûr, acheter une voiture électrique reste un investissement avec quelques doutes, même s’il y a encore beaucoup de mythes à démystifier. Les batteries perdent de leur capacité avec le temps, en cas de panne, les mécaniciens traditionnels pourraient ne pas être en mesure de les réparer et le réseau de bornes de recharge n’est pas aussi dense en Italie.

Les différentes types de voitures électriques

Par voitures électriques, nous entendons un seul type de voiture : celles qui sont alimentées uniquement par un moteur électrique. Le domaine le plus varié est celui des voitures hybrides. Les modèles disponibles sur le marché sont au nombre de trois : l’hybride mild, l’hybride full et l’hybride plug-in. Toutes ces voitures ont deux moteurs : un moteur électrique dont la puissance varie en fonction du type de voiture.

Les hybrides mild

Puissance : Les voitures électriques hybrides mild ont le moteur électrique le moins puissant. Cette unité permet de soutenir la voiture lors des arrêts et redémarrages du véhicule.

Les hybrides full

Puissance : Les voitures hybrides full ont toujours un moteur thermique et un moteur électrique. Cette fois-ci, cependant, le moteur électrique est plus puissant et permet à la voiture de se déplacer sur quelques kilomètres sans utiliser le moteur thermique.

Les hybrides plug-in