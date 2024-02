Tesla réduit encore le prix du Model Y… mais pour une durée limitée

Aux États-Unis, Tesla a réduit le prix du Model Y sur son site Web, affirmant que la réduction ne serait disponible que pour le reste du mois. Il s’agit d’ajustements qui pourraient s’étendre à d’autres marchés, même si pour le moment la réduction se limite au seul marché nord-américain. La marque rend ses voitures de plus en plus abordables et accessibles, ce qui reflète également une concurrence accrue.

Samedi dernier, Tesla a publié un nouveau message dans le configurateur de commande du Model Y, indiquant que le Model Y RWD et le Long Range AWD étaient moins chers et maintiendraient la baisse de prix jusqu’à fin février.

Fait intéressant, la société a également écrit que « les prix augmenteront de 1 000 $ ou plus » à partir du premier du mois prochain.

Mise à jour des prix Les prix des nouveaux Model Y RWD et Long Range AWD ont été réduits pour les livraisons jusqu’au 29 février. Les prix augmenteront de 1 000 $ ou plus le 1er mars.

Tesla l’a rapporté sur son site Internet.

Les baisses de prix représentent une réduction de mille dollars sur le modèle Y RWD et Long Range, bien que le changement de prix ne s’applique pas au modèle Y Performance.

Comme on le voit à cette date, la Tesla Model Y RWD commence à 42 990 $ (avant les incitatifs), tandis que la Model Y Long Range commence à 47 990 $. Le modèle Y est actuellement le seul configurateur de commande qui affiche le message « Mise à jour du prix ».

Tesla a également réduit ses prix sur d’autres marchés, en plus de lancer une série d’incitations en Amérique du Nord ces dernières semaines, comme, par exemple, la suralimentation gratuite à vie, des réductions de mille euros à l’achat du Cybertruck, entre autres.

Alors que Tesla lance souvent des incitations en fin de trimestre et en fin d’année pour aider à stimuler les ventes, certains ont noté que c’était la première fois que l’entreprise d’Elon Musk faisait une telle démarche en milieu de trimestre. Est-ce la pression de la concurrence ?