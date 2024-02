La réélection de Trump aux États-Unis constituera-t-elle une menace pour les constructeurs européens de voitures électriques ?

Les décisions prises par les Américains ont un impact considérable sur le monde. En réalité, la possible réélection de Donald Trump aux États-Unis d’Amérique (USA) pourrait constituer une menace pour les constructeurs européens de voitures électriques.

Les élections présidentielles aux États-Unis auront lieu en novembre de cette année et, comme ici, les analystes prennent déjà les devants et font des prédictions. Au-delà de cela, la victoire de Donald Trump est un scénario possible et, par conséquent, il y a aussi des experts qui la commentent et prédisent ses résultats.

L’un d’eux pourrait avoir un impact direct sur l’Europe, notamment sur les constructeurs européens de voitures électriques. Les analystes s’accordent à dire que si le républicain Donald Trump, actuel leader dans les sondages, l’emportait, l’industrie automobile européenne pourrait être confrontée à des impôts plus élevés en raison du profil protectionniste du candidat.

« Rendre sa grandeur à l’Amérique » pourrait éloigner les tramways de l’Europe…

Selon Automotive News Europe et Bloomberg, Trump aurait déjà évoqué avec ses conseillers la possibilité d’interdire la vente de voitures électriques fabriquées en Chine ou dans d’autres pays, mais avec des pièces venant de Chine.

Une décision de ce type aurait un impact énorme sur les marques européennes, fortement dépendantes de la chaîne d’approvisionnement chinoise.

Si Donald Trump revient à la Maison Blanche, les relations commerciales transatlantiques pourraient s’en trouver affaiblies. En effet, il y a quelques semaines, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a prévenu qu’il fallait se préparer aux effets économiques d’une éventuelle réélection.

En 2023, le déficit commercial des États-Unis avec l’Union européenne s’élevait à plus de 200 milliards de dollars, ce qui, selon l’équipe de Trump, reflète des pratiques commerciales déloyales.

Trump ne semble pas beaucoup apprécier le succès des marques premium allemandes. Il a probablement un problème avec l’Allemagne en général, une sorte de relation amour-haine.

A expliqué l’analyste Juergen Pieper.

Selon Stefan Bratzel, directeur du Center of Automotive Management, « un changement de gouvernement signifierait un changement d’orientation vers la mobilité électrique et la question de la protection du climat ».

Cela affecterait Volkswagen et les constructeurs allemands de voitures de luxe. Le risque est analysé de près et pourrait même devenir un problème majeur si cela se produisait.

Après l’éventuelle victoire de Donald Trump, les constructeurs pourraient réduire leurs investissements dans les véhicules électriques, ce qui les affaiblirait face à une industrie chinoise de plus en plus puissante.

C’est pour cette raison que l’Association allemande de l’industrie automobile estime que l’Europe devrait devenir plus indépendante commercialement des États-Unis.