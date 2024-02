La voiture autonome Waymo a été vandalisée et incendiée à San Francisco

L’arrivée des voitures autonomes sur les routes a encore un chemin tortueux à parcourir avant de devenir une réalité. Pourtant, il existe des villes sur la planète qui ont déjà adopté cette vision du futur et lui permettent de circuler. Cela ne veut pas dire qu’ils sont acceptés et des cas compliqués se produisent, comme on peut le constater aujourd’hui avec le vandalisme et l’incendie d’une voiture autonome Waymo à San Francisco.

Waymo est présent depuis un certain temps dans les rues de San Francisco avec ses voitures autonomes. Il offre à tous un service de taxi sans chauffeur, en utilisant une technologie de pointe pour garantir que ces voitures effectuent leur service sans problème.

La vérité est qu’au fil du temps, des situations ridicules se sont produites. Cela a provoqué un certain malaise et des frictions entre les habitants de San Francisco et ce service qui, malgré tout, ne semblait pas avoir de problèmes. Cela a changé samedi soir, avec une situation dangereuse qui a fini par détruire complètement une voiture Waymo.

Le véhicule Waymo a été encerclé puis graffiti, les vitres ont été brisées et des feux d’artifice allumés à l’intérieur du véhicule ont finalement pris feu à tout le véhicule. #SFFD

Photos de Séraphine Hossenlopp pic.twitter.com/aOTqL3Rk8V – MÉDIAS DU SERVICE D’INCENDIE DE SAN FRANCISCO (@SFFDPIO) 11 février 2024

La situation a commencé pacifiquement, avec une Jaguar I-Pace électrique exploitée par Waymo attendant que les foules associées au Nouvel An lunaire se dispersent. Pendant cette attente, quelqu’un « a sauté devant la voiture » et a cassé la vitre avant. Peu de temps après, d’autres s’y sont joints : « des gens avec des skateboards ont cassé les vitres et d’autres ont égratigné la voiture ».

À partir de ce moment, la situation a rapidement dégénéré, avec le recours aux feux d’artifice. Initialement, il était allumé sous la voiture Waymo, mais il a ensuite été placé à l’intérieur de la voiture Waymo, qui a rapidement fini par brûler de manière incontrôlable.

@Waymo en feu dans le quartier chinois de SF pic.twitter.com/7dlQnBMQyT – nathan (@_nathanmarquez_) 11 février 2024

Les pompiers de San Francisco sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, avec la voiture Waymo en feu. Même s’ils ont éteint l’incendie, la Jaguar I-Pace électrique a fini par être détruite. Waymo a cependant révélé qu’au moment de l’incident, il n’y avait aucun passager dans le véhicule.

Cette situation est anormale et peut révéler un certain malaise de la part de la population de San Francisco envers les voitures Waymo. L’entreprise a son service présent à San Francisco et également à Phoenix. Il est actuellement en test public à Los Angeles pour préparer le lancement de son service payant.