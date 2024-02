Acer Predator lance un scooter électrique haute performance d’une valeur de 1299 euros

Acer est l’une des marques les plus connues dans le secteur technologique, notamment sur le marché des ordinateurs portables. Mais voilà, sa filiale Predator, principalement liée au segment des jeux, a lancé un scooter électrique performant d’une valeur de 1299 euros. Apprenons à mieux connaître l’Acer Predator Extreme PES017.

Acer Predator Extreme PES017 est le nouveau scooter électrique de la marque de jeux

Jusqu’à présent, nous avions l’habitude de voir Acer Predator lancer des équipements pour le marché des jeux, mais maintenant c’est une autre histoire. Récemment, la société taïwanaise a lancé son nouveau scooter électrique haute performance appelé Acer Predator Extreme PES017. Quant au prix, on estime que le scooter arrivera sur le marché pour un prix d’environ 1299 euros.

Les détails révèlent que le véhicule électrique sera doté d’un moteur puissant ainsi que d’un système de suspension et de freinage amélioré. Sur la page de présentation de l’équipement, nous pouvons voir qu’il disposera d’un moteur de 350/390 W pouvant atteindre 960 W de puissance et pourra atteindre une vitesse allant jusqu’à 32 km/heure (bien que limitée à un maximum de 25 km/heure). h, en fonction du code de la route) de chaque région) doté également d’une batterie lithium-ion 48 V/10,5 Ah remplaçable.

Ces caractéristiques et d’autres permettent à l’Acer Predator Extreme PES017 de gravir des routes avec une pente de 18 %. Cependant, pour l’instant, le scooter électrique n’offre qu’une autonomie allant jusqu’à 35 km.

L’Acer Predator Extrems PES017 est conçu pour divers scénarios et conditions, tels que les rues de la ville, la campagne, la neige, la pluie, etc., car il dispose de pneus crocodile pour une meilleure adhérence sur diverses surfaces et un degré de protection IPX5. Il s’agit donc d’un scooter électrique « tout terrain », tout en garantissant la sécurité de son conducteur. Il dispose d’un double système de suspension, d’un frein hydraulique et de trois modes de vitesse différents.

Regardez la vidéo de présentation du scooter électrique Acer Predator Extreme PES017 :

Selon Valérie Piau, vice-présidente associée d’Acer EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), « Dans le cadre de la volonté d’Acer de promouvoir des modes de vie intelligents et respectueux de l’environnement, le scooter électrique Predator Extreme apporte de nouveaux niveaux de plaisir et de mobilité à notre gamme. de technologie durable.

Quant à la disponibilité, l’Acer Predator Extreme PES017 sera mis en vente au cours du deuxième trimestre de cette année en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique au prix conseillé de 1299 euros.