Ferrari a été surprise en train de tester une Tesla Model S dans son usine de Maranello

Les voitures électriques sont de plus en plus la norme dans l’industrie, les Tesla étant l’une des offres les plus vendues et les plus intéressantes. Alors que toute cette migration se produit naturellement, des marques comme Ferrari se préparent à révéler leurs propositions. La chose la plus étrange s’est produite il y a quelques jours, lorsqu’une Tesla Model S a été surprise en train d’être testée à l’usine Ferrari de Maranello.

Ferrari teste les voitures Tesla

Les voitures Ferrari se situent tout en haut des modèles les plus performants. Ils sont considérés par beaucoup comme de véritables chefs-d’œuvre et attirent tout aficionado du monde automobile. Ces propositions ont façonné le monde automobile au fil du temps, se positionnant comme l’une des marques les plus importantes dans ce domaine.

La marque italienne est également sur le point de franchir le pas vers des propositions 100 % électriques, même si elle dispose déjà d’une offre importante dans le domaine des hybrides. Pourtant, ce qui a été découvert dans son usine de Maranello ne peut pas être considéré comme normal, d’autant qu’il s’agit d’une catégorie loin de la sienne.

‼️ Ferrari teste une Model S Plaid dans son usine de Maranello en Italie ! Oh, Ferrari, qu’est-ce que tu fais ? Une nouvelle vidéo de l’extérieur de l’usine du Cheval cabré à Maranello montre ce qui semble être des employés du constructeur italien de supercars testant un @Tesla Modèle S à carreaux. « S’il y a… pic.twitter.com/g320ralbY8 —Brian Basson (@BassonBrain) 6 février 2024

Voiture électrique vue quitter Maranello

Comme le rapporte le Youtubeur Varryx, Ferrari évaluera les performances de la Tesla Model S. L’une de ces voitures électriques a été vue sortant et entrant de l’usine de Maranello, avec d’autres prototypes développés par la marque. La présence de capteurs et de matériel d’évaluation était clairement visible.

On ne sait pas exactement quels sont les projets de Ferrari, mais il est garanti qu’elle testera les performances de ce modèle Tesla haut de gamme. Plusieurs domaines peuvent être étudiés et fourniront des informations utiles au fabricant de Maranello. On parle de l’autonomie et même des performances de la Model S, qui a surpassé la concurrence.

Ferrari teste avec une Tesla Model S à Maranello. Varryx pic.twitter.com/j0KXoDzmKv – Jorge Romero López (@JorgeRomero_92) 5 février 2024

Une pratique à laquelle de nombreuses marques ont recours

Il est intéressant de noter que Ferrari n’est pas le seul constructeur de supercars à avoir été surpris en train d’évaluer une Tesla. L’année dernière, Lamborghini a été vue comparant une Tesla Model X sur la voie publique. L’analyse comparative de Lamborghini par rapport au Tesla Model X a eu lieu quelques mois seulement avant la présentation du Lanzador.

Il est intéressant de voir que des marques comme Ferrari gardent un œil sur Tesla en matière de voitures électriques. Le constructeur américain est déjà l’un des plus importants du secteur et l’un des plus évolués dans le domaine de l’électrification, tant en termes d’autonomie que de performances.