Accident causé par un véhicule non assuré ? Vous pouvez participer en ligne

Le Fonds de Garantie Automobile (FGA) a développé une nouvelle plateforme numérique, baptisée GPS – Gestion des sinistres et participation, qui permet aux victimes d’accidents de la route causés par des véhicules non assurés d’accéder et d’interagir avec leur dossier, à tout moment et depuis n’importe quel endroit.

Plateforme GPS – Gestion des sinistres et participation

Selon le communiqué, la nouvelle plateforme nommée GPS – Gestion des sinistres et participation est un outil technologique qui permet aux utilisateurs d’effectuer un grand nombre d’opérations de manière autonome, parmi lesquelles se distinguent les suivantes :

Confirmer l’existence ou l’absence d’assurance valide pour le véhicule à l’origine de l’accident ;

Participer à un nouveau processus de réclamation;

Vérifiez l’état de votre (vos) processus de réclamation ;

Échanger des messages avec le gestionnaire de votre processus de réclamation ;

Envoyer la documentation directement au processus de réclamation ;

Planifier une inspection du véhicule endommagé

La mise en œuvre de la plateforme GPS – Gestion des sinistres et participation fait suite au développement d’un nouveau site Internet pour le Fonds de Garantie Automobile et fait partie de l’engagement de l’Autorité de Surveillance des Assurances et des Fonds de Pension et du Fonds de Garantie Automobile de se réaliser dans la numérisation. de processus et de procédures afin d’améliorer le service offert à toutes les victimes d’accidents causés par des véhicules non assurés et, en même temps, de réaliser des gains d’efficacité dans le processus de règlement de ce type de sinistres.

Le FGA est un fonds public autonome dont la mission est de garantir la protection des victimes d’accidents de la route, dans la mesure de leurs droits, en garantissant la rigueur dans l’instruction des dossiers, la rapidité et la justification de leurs décisions, en vue de leur juste indemnisation. .

