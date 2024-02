Toyota assure n’être pas « anti-VE », mais admet ne pas les voir comme une « solution miracle »

Contrairement à d’autres constructeurs, Toyota a abordé les véhicules électriques avec beaucoup de prudence. Comme l’a récemment admis le constructeur, le constructeur n’est pas « anti-VE », mais n’y voit pas une « solution miracle ».

Toyota est considérablement en retard sur la plupart de ses concurrents dans le développement de voitures électriques à batterie. L’année dernière, par exemple, ce type de véhicule représentait moins de 1 % du volume global de l’entreprise. Ce chiffre est curieux, sachant que l’entreprise japonaise a été pionnière dans la vulgarisation des hybrides.

Même s’il travaille sur l’électrification, notamment via une plateforme électrique de nouvelle génération pour remplacer l’eTNGA, Toyota entend continuer à investir dans l’hybridation, la pile à combustible ou les moteurs à combustion interne à hydrogène.

Comme nous l’avons déjà vu, Akio Toyoda, président du géant japonais, estime que l’avenir ne réside pas exclusivement dans les voitures électriques à batterie. En réalité, il prédit que ces modèles stagneront à 30 % de part de marché.

Face à la baisse de la demande de véhicules électriques, plusieurs dirigeants de Toyota ont déjà tenté de défendre la stratégie prudente adoptée.

A déclaré Sean Hanley, vice-président des ventes et du marketing chez Toyota Australie, dans une interview avec CarsGuide.

De son point de vue, « c’est aux constructeurs de proposer un véhicule qui puisse satisfaire et être désirable ». Après tout, c’est « le marché qui définit la réalité, pas les entreprises ».

C’est notre travail. Et tu sais quelque chose ? Nous avons la responsabilité sociale et communautaire de le faire. Et c’est pourquoi nous parlons de normes d’émissions et de voies multiples [para abordá-los].

Certains interprètent cela comme signifiant que Toyota est contre les BEV. Non nous ne sommes pas. Nous sommes simplement réalistes. Nous sommes honnêtes avec le marché et la position.