La taxe sur les véhicules (ISV) sur les voitures importées est illégale

Ces dernières années, le sujet de la taxe sur les véhicules (ISV) pour les voitures importées est resté constant et, avec tant de changements, il commence à prêter à confusion. Selon les dernières nouvelles, la révision en 2021 de cette taxe sur les voitures d’occasion achetées dans un autre pays de l’UE viole les règles, a déclaré le tribunal.

L’ISV doit être corrigé et partiellement restitué

L’ISV – Taxe sur les véhicules (qui a remplacé en 2007 l’ancienne IA – Taxe automobile) – est une taxe d’immatriculation, c’est-à-dire qu’elle est payée une fois lorsque le véhicule est immatriculé pour la première fois au Portugal, qu’il soit neuf ou d’occasion.

Selon le journal Publico, l’ISV sur les voitures importées est illégal et doit être corrigé et partiellement restitué. Le journal affirme que les contribuables ont payé trop cher et doivent maintenant se plaindre. La loi reviendra au Parlement.

Selon le journal Público, le tribunal a déclaré que la réduction sur la cylindrée et la partie environnementale doivent être les mêmes pour les voitures d’occasion importées d’un autre pays du bloc européen, ce qui n’est pas le cas actuellement. L’administration fiscale a appliqué différents tableaux.

Ainsi, les contribuables ayant acheté une voiture d’occasion dans un autre pays après le 1er janvier 2021 pourront récupérer une partie de l’argent. Près de 280 000 voitures particulières seront en jeu. Les contribuables devront déposer une plainte auprès de l’administration fiscale.