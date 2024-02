Appareil ressemblant à un crabe qui génère de l’énergie à partir des vagues de la mer

Le moment est venu de couper les ponts avec les idées et les concepts du passé. L’ingénierie veut faire preuve d’audace dans la recherche de nouvelles sources d’énergie. Il est important de savoir comment le générer, le capter, le transporter et le stocker. Un exemple est le monstre marin mécanique qui présente des similitudes avec un crabe et génère de l’énergie à partir des vagues. Apprenez à connaître Blue X et le projet RSP.

À propos du projet RSP

Le projet RSP est une initiative collaborative qui vise à démontrer le potentiel de combiner l’énergie des vagues et le stockage d’énergie sous-marine pour alimenter les équipements océaniques.

Ce projet, actuellement en cours au large des Orcades en Écosse, a couplé avec succès le convertisseur d’énergie houlomotrice Blue X, conçu par Mocean Energy, basé à Édimbourg, avec le système de stockage par batterie sous-marine Halo, développé par les spécialistes de la gestion intelligente de l’énergie Verlume, basé à Aberdeen.

Situé à 5 km à l’est des Orcades continentales, ce prototype d’un coût de 2 millions de livres sterling (environ 2,3 millions d’euros) vise à démontrer comment les technologies vertes peuvent être combinées pour fournir une source d’énergie et de communication fiable et à faible émission de carbone pour les équipements sous-marins.

Participants connus à ce projet

La participation de Shell au projet RSP, par le biais de son programme de technologie des énergies marines renouvelables, apporte non seulement un investissement important, mais également une richesse d’expérience mondiale en matière de recherche et de développement.

Cet effort conjoint rassemble Shell avec des chefs de projet tels que Mocean Energy et Verlume, et d’autres acteurs clés de l’industrie, notamment Baker Hughes, Serica Energy, Harbour Energy, Transmark Subsea, PTTEP, TotalEnergies et le Net Zero Technology Center (NZTC), renforçant le développement et l’application des technologies impliquées.

Avantages et objectifs du projet

Le projet RSP se distingue par son approche innovante visant à fournir une alternative efficace et bas carbone pour l’alimentation et la communication des équipements sous-marins.

En s’éloignant des câbles ombilicaux traditionnels, qui sont à forte intensité de carbone et nécessitent de longs délais d’approvisionnement et d’installation, ce projet promet de réduire considérablement l’empreinte carbone associée aux opérations sous-marines. Par ailleurs, il cherche à démontrer la viabilité technique et commerciale des solutions d’énergies renouvelables dans des environnements difficiles.

Développement et résultats à ce jour

Comme l’ont rapporté les entreprises impliquées, depuis son lancement, le projet RSP a obtenu des résultats remarquables, fonctionnant avec succès pendant près de 12 mois et démontrant l’efficacité de la combinaison de l’énergie des vagues et des technologies de stockage par batteries sous-marines.

L’investissement de Shell donne une impulsion cruciale pour poursuivre les tests dans un environnement réel et explorer de nouvelles applications pour la technologie RSP, élargissant ainsi son impact potentiel.

Les technologies développées dans le cadre du projet RSP ont le potentiel de transformer la façon dont les équipements sous-marins sont alimentés et communiqués à l’échelle mondiale. L’implication et le support de Shell, ainsi que l’engagement continu d’autres partenaires, reflètent la reconnaissance du potentiel important que représentent ces innovations pour le secteur de l’énergie et l’économie bleue en général.

Le projet Renewables for Subsea Power (RSP) représente un développement prometteur dans le domaine des énergies renouvelables, démontrant le potentiel de solutions innovantes pour relever les défis énergétiques et environnementaux du 21e siècle.

La collaboration entre plusieurs entreprises et l’intégration de technologies avancées soulignent l’importance de la synergie commerciale et de l’innovation ouverte pour parvenir à un avenir énergétique durable. À mesure que le projet continue de se développer, son succès renforcera non seulement la viabilité des énergies renouvelables dans les applications sous-marines, mais également l’engagement mondial en faveur de la transition vers une économie plus verte et plus durable.