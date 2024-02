Volvo admet que « la baisse de la demande de voitures électriques n’est pas un casse-tête »

Les voitures électriques se développent, mais pas au rythme attendu. Pour Volvo, « la baisse de la demande en voitures électriques n’est pas un casse-tête », puisque la marque parvient à se développer.

Volvo continue de s’appuyer sur la technologie hybride et hybride rechargeable, estimant qu’elle constitue une approche de mobilité pertinente pour ses clients.

» A déclaré le directeur commercial de l’entreprise, Björn Annwall.

Mais à côté de la confiance dans les hybrides s’ajoute une stratégie d’électrification ambitieuse. À partir de 2030, le constructeur ne produira dans le monde entier que des voitures purement électriques, sans aucune réserve : dans la prochaine décennie, tout nouveau véhicule, quelle que soit sa destination, sera 100 % électrique.

Je crois fermement que le travail acharné que nous avons accompli en 2022 et 2023 nous positionne pour atteindre nos objectifs pour les années à venir. Notre stratégie est bien définie et sans équivoque, et elle est la bonne pour Volvo Cars, nos clients et l’environnement.

Nos résultats, notre carnet de commandes et nos indicateurs de performance clés le démontrent, et nos clients aiment clairement ce qu’ils voient.