Regarde cet élément essentiel du Xiaomi SU7, à mi-chemin entre le futurisme de Tesla et le classicisme d’une voiture normale

Partir vers un futur proche comme Tesla ? Ou rechercher quelque chose de plus proche, mais tout aussi novateur ? Le Xiaomi SU7 présente de nombreuses nouveautés, certaines aussi subtiles que celle-ci : le mécanisme d’ouverture de la porte.

Opter pour quelque chose de plus moderne que l’actuel, mais pas au point de devenir le seul à l’utiliser, pourrait être la clé de nombreuses choses. Dans le cas de Xiaomi, plusieurs décisions de conception de sa première voiture, le SU7, sont basées sur ce même principe : innovant et accessible.

Ouvrir la porte d’une Tesla a son astuce

Avez-vous déjà ouvert la porte d’un véhicule Tesla ? La poignée est, littéralement, au même niveau que la porte et ne dépasse pas d’un millimètre de la carrosserie. Sur les modèles moins chers, vous devez appuyer avec votre pouce sur l’extrémité large pour déverrouiller la porte en même temps que vous tirez sur la poignée de manière mécanique, comme un levier, la saisir et tirer pour ouvrir la porte. Sur le modèle S, soit avec la télécommande, soit dans la voiture, la poignée sort complètement de l’espace où elle est cachée.

Xiaomi, qui, comme d’autres marques, se lance directement sur le marché inauguré par Tesla, n’a pas voulu être aussi complexe et a opté pour un type de poignée qui est d’un côté tout à fait classique, mais qui de l’autre côté est si bien intégrée à la carrosserie de la voiture qu’elle ne dépasse pas non plus.

Les poignées de porte du Xiaomi SU7 : Conception intégrale encastrée

Comme l’explique Xiaomi sur le réseau social chinois Weibo, la poignée semi-cachée du Xiaomi SU7 a été conçue dès le départ pour « allier une faible résistance au vent à une facilité d’utilisation« . Les surfaces planes et non convexes optimisent les performances aérodynamiques de la première voiture de la société, tout en conservant l’esthétique extérieure aérodynamique.

Les designers de Xiaomi affirment que « la poignée de porte est un petit détail, mais c’est la première étape de tout voyage. La prise en main intuitive et élégante est notre principe de conception ». La poignée semi-cachée de la porte du Xiaomi SU7 est un design fixe qui peut être facilement déverrouillé d’un simple mouvement en appuyant sur le micro-interrupteur interne.

« Une prouesse de nos ingénieurs »

Comparé à la poignée de porte semi-cachée classique avec une rotation vers le haut purement mécanique, celle montée sur la voiture SU7 est « plus facile et élégante pour déverrouiller la porte sans soulever physiquement la poignée« . La hauteur de l’ornement extérieur de la poignée de porte du Xiaomi SU7 n’est que de 26,4 mm, mais la profondeur du bouton intérieur atteint 43,8 mm, presque le double d’autres solutions similaires.





Cela permet, lors de l’ouverture de la porte du SU7, d’avoir une plus grande surface de contact avec la main pour tirer sur la porte et l’ouvrir, plutôt que de « claquer » avec les extrémités des doigts. En même temps, la zone de pression interne est également composée d’une grande surface de matériau agréable au toucher.

Pour Xiaomi, « les poignées semi-cachées du Xiaomi SU7 sont une petite, bien que insignifiante, prouesse de nos ingénieurs, mais cela montre notre souci du détail avant tout. Nous espérons qu’à chaque fois que vous commencez votre voyage, vous ressentirez une sensation de calme et d’élégance.

Source | Weibo