Opération Taxe Zéro : Près d’un millier de conducteurs arrêtés avec de l’alcool

Entre le 1er et le 7 février, l’ANSR, le GNR et le PSP ont mené la campagne « Zéro Taxe sur la Roue », prévue dans le Plan National d’Inspection 2024. Le GNR a détecté près d’un millier de conducteurs en excès de vitesse dans le cadre de la campagne Zéro Taxe sur la Roue. .

Au Portugal, malgré les résultats obtenus au cours des deux dernières décennies, en moyenne 650 personnes perdent la vie chaque année sur nos routes. Un chiffre loin d’être le seul chiffre acceptable : ZÉRO. Les accidents de la route constituent un problème de santé publique : 1,35 million de personnes meurent chaque année dans le monde. Il y a 3 700 personnes par jour, soit 1 personne toutes les 24 secondes. C’est la première cause de passage entre 5 et 29 ans.

Dans le cadre de l’opération Taxe Zéro, près d’un millier de conducteurs ivres ont été « arrêtés ». Sur plus de 38 800 conducteurs inspectés, 900 excès de vitesse.

Au cours de l’opération, qui s’est déroulée entre le 1er et le 7 février, 2.245 accidents ont été enregistrés, faisant huit morts, 36 blessés graves et 735 blessés légers. Par rapport à la même période en 2023, il y a eu 400 accidents de moins, un passage de moins, 12 blessés graves de moins et 21 blessés légers de moins, comme indiqué dans le communiqué.

Taxe de conduite zéro : l’alcool et le risque d’accidents…