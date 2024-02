Symbioz : le nouveau SUV familial compact qui renforce l’offensive de Renault sur le segment C

Renault vient de révéler le nom de son nouveau SUV familial compact du segment C. La proposition sera dévoilée prochainement, au printemps de cette année.

Renault a présenté des propositions audacieuses en mettant sur le marché des modèles hybrides qui répondent aux besoins des consommateurs. Aujourd’hui, elle a dévoilé le nom de son nouveau SUV familial compact du segment C, qui rejoint une gamme diversifiée et complémentaire de voitures conçues pour répondre à tous les besoins des clients.

Avec une désignation qui reflète le nouveau langage stylistique de Renault, le Symbioz allie plaisir de conduite, espace à bord et efficacité énergétique du moteur E-Tech full hybride 145.

Dans un communiqué, Renault a partagé que Symbioz ressemble à l’expression française « symbiose », dérivée du grec ancien « symbiose », qui signifie « vivre ensemble », une valeur profondément ancrée dans l’ADN de Renault, avec le slogan « des voitures dans lesquelles vivre ».

Il s’agit d’un mot similaire dans de nombreuses langues : « simbiosis » en portugais, « symbiosis » en anglais ou « simbiosi » en italien, ce qui rend le nom Symbioz facile à comprendre par un public plus large.

Pour cette nouvelle voiture familiale compacte, nous souhaitions un nom à signification humaine, qui exprime le lien étroit entre une famille et sa voiture. Le nom Symbioz illustre parfaitement la vie avec notre voiture, un lieu où les passagers ne font qu’un avec leur voiture et l’environnement.

A expliqué Sylvia Dos Santos, responsable de la stratégie de désignation, Division Marketing Renault.

Symbioz et l’ADN des « voitures à vivre » de Renault

Symbioz présente le nouveau design de la marque. Avec seulement 4,41 m de long, ce SUV est l’hybride le plus compact de la gamme Renault du segment C. Son intérieur a été pensé pour satisfaire toute la famille, avec un espace et une capacité de chargement généreux.

Symbioz propose le meilleur de la technologie Renault, à savoir :

Nouvelle génération de verrières panoramiques Solarbay, basées sur la technologie PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal), qui deviennent opaques automatiquement, évitant ainsi le recours à un rideau ;

Le moteur full hybride E-Tech de 145 ch dans une voiture légère (moins de 1 500 kg) pour garantir un plus grand plaisir de conduite et une consommation de carburant réduite.





Renault maintient l’offensive sur le segment C

Renault est connecté à ses clients et s’engage à satisfaire leurs besoins, qu’ils soient privés ou professionnels. A cet effet, la marque a lancé, en Europe, une gamme diversifiée et complémentaire de voitures sur le segment C qui comprend des modèles électriques et hybrides :

E-Tech 100% électrique : Mégane, la haute technologie dans un format compact – 4,20m Scenic, une nouvelle famille électrique qui redéfinit les standards – 4,47m