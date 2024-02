Après Hertz, Tesla perd un autre gros client à cause de la fluctuation des prix

En raison de sa stratégie tarifaire, Tesla a perdu un autre client de flotte. Rappelons que, récemment, bien que pour des raisons différentes, Hertz a également décidé de vendre les voitures électriques qu’elle avait achetées au constructeur.

En janvier, la société de location de voitures Hertz a annoncé qu’elle vendrait environ 20 000 véhicules électriques, dont des modèles Tesla, dans le cadre d’un plan visant à opter pour des modèles à essence.

Avant cela, l’allemand SIXT avait déjà annoncé qu’il retirerait de sa flotte les modèles du constructeur d’Elon Musk, avec l’annonce de l’échange de voitures électriques de Stellantis arrivant en janvier.

Désormais, pour différentes raisons, SAP, qui possède 29 000 voitures, a également communiqué des changements. Selon Handelsblatt, un média allemand, la société a déclaré que les fluctuations des prix de Tesla devenaient un risque pour la valeur de sa flotte.

Bien qu’il comprenne la nécessité pour l’entreprise de modifier ses prix pour rester compétitive et répondre à la demande, il a admis que cette stratégie représentait un problème pour lui.

Les prix catalogue fluctuent davantage chez Tesla que chez les autres constructeurs, ce qui rend la planification plus difficile et représente un plus grand risque pour nous.

Du point de vue de Tesla, cela est compréhensible, mais cela nous pose des problèmes.