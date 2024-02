GM rappelle plus de 300 000 voitures pour un problème de hayon

Les cas de voitures appelées à l’atelier ou pour des mises à jour OTA en raison de problèmes pouvant affecter leur sécurité et leur bon fonctionnement font souvent l’actualité. En ce sens, la marque GM a rappelé plus de 300 000 véhicules en raison d’un problème constaté dans la porte arrière de ses voitures.

General Motore rappelle plus de 300 000 voitures en raison de problèmes

Selon des informations récentes publiées par Reuters, la société nord-américaine General Motors (GM) a récemment lancé un « appel à l’atelier », une action également connue sous le nom de rappel, de plus de 300 000 de ses voitures en raison d’un problème avec la porte arrière. Plus précisément, la marque a signalé un total de 323 232 véhicules concernés par une erreur qui fait que la porte arrière peut s’ouvrir pendant la conduite.

Selon les déclarations faites ce mardi (6) par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ce problème pourrait représenter un danger potentiel pour les véhicules sur la route, comme on pouvait s’y attendre.

Selon les informations dévoilées par la NHTSA, cet appel de General Motors concerne plusieurs modèles de ses véhicules, soit les Chevrolet Silverado 2500, 3500, GMC Sierra 2500 et 3500, qui sont équipés de portes arrière à déverrouillage électrique.

Plusieurs autres marques ont également « rappelé » certaines de leurs voitures, plus récemment Tesla a rappelé plus de 2 millions de voitures en raison de la taille de la police des alertes et Rolls-Royce a rappelé un total de 107 voitures électriques par an.