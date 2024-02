Les États-Unis préviennent que les voitures électriques chinoises collectent des données qu’elles peuvent envoyer en Chine

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne montre aucun signe de ralentissement. La dernière décision vient de l’administration Biden, qui a averti que les voitures électriques chinoises pourraient présenter un « risque important pour la sécurité nationale » associé à l’énorme quantité de données qu’elles collectent et pourraient être envoyées en Chine.

Les voitures électriques chinoises collectent des données

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a annoncé que les voitures électriques et autonomes « collectent une énorme quantité d’informations sur le conducteur, l’emplacement de la voiture et l’environnement autour du véhicule », comme l’a rapporté. Ses propos sont allés plus loin et ont laissé une question : « Voulons-nous que toutes ces données parviennent à Pékin ?

Cette communication fait suite à d’autres mesures qui sont en préparation dans ce contexte. La Maison Blanche prépare un décret distinct pour empêcher les adversaires étrangers d’accéder aux données personnelles « hautement sensibles ».

Les États-Unis imposent des droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques chinoises depuis 2019. Les autorités américaines avertissent depuis longtemps que la Chine constitue une menace pour la sécurité des données, et la nouvelle mesure pourrait avoir des implications dans plusieurs secteurs, indique le rapport.

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continue de faire rage

Le chroniqueur chinois Ruan Jiaqi a cependant critiqué cette mesure, estimant que les déclarations de Gina Raimondo diffamaient les constructeurs chinois de voitures électriques, rapporte Asia Times. BYD, par exemple, a connu un énorme succès en Europe et en Amérique latine, mais a évité les États-Unis en raison des droits de douane de 25 % imposés par l’administration Trump sur les voitures chinoises en 2019.

En décembre dernier, le département du Trésor américain a publié une nouvelle liste de lignes directrices pour les subventions fédérales excluant les véhicules dont les composants de batterie sont fabriqués ou assemblés par une « entité étrangère d’intérêt » (également connue sous le nom de Chine). À partir de 2025, les voitures dont les batteries contiennent certains « minéraux critiques » extraits ou traités en Chine ne seront pas non plus éligibles au crédit d’impôt.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a récemment déclaré que les constructeurs chinois de voitures électriques « démoliraient pratiquement » leurs concurrents s’il n’y avait pas de barrières commerciales. Ces déclarations pourraient être une mesure allant à l’encontre de cette opinion et exprimant un protectionnisme de plus en plus présent.