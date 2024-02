Voici le spectaculaire « cockpit spatial » de la voiture Xiaomi SU7 : du pur design Xiaomi jusque dans le bouton de démarrage

Le marché des VE (véhicules électriques) est en plein essor et est sur le point de changer. Musk et ses Tesla voient arriver les nouveaux VE de marques chinoises comme le Xiaomi SU7, l’un des plus remarqués. Une voiture qui respire clairement la marque dans son design, qui cherche également à dégager de l’espace intérieur.

En effet, une voiture traditionnelle a un intérieur et une apparence très traditionnels. Et c’est précisément ce que Xiaomi veut briser, ou du moins, ouvrir et redessiner, avec l’habitacle du SU7.

Détails Xiaomi jusqu’aux boutons

Après avoir bien étudié l’extérieur du Xiaomi SU7, il est temps d’en apprendre davantage sur l’intérieur. Sur son propre compte Weibo -le Twitter/ Facebook chinois- sous le nom de ‘Xiaomi Car’, Xiaomi Motors a présenté plusieurs détails de l’intérieur du véhicule, comme par exemple le design du bouton de démarrage de la voiture -ce système de clés dans le contact est désormais presque obsolète.

En effet, lors de la conception d’une voiture, rien n’est laissé au hasard. Et si en plus c’est votre première voiture, le soin est encore plus grand. Afin que la sensation de conduite rappelle la marque elle-même, les concepteurs du SU7 indiquent qu’en concevant le bouton de démarrage, ils ont envisagé d’intégrer le LOGO de Xiaomi.

Une idée finalement abandonnée, mais qui a conduit à ce que le bouton de démarrage ait le même contour que le logo ‘MI’ de Xiaomi que nous connaissons depuis 14 ans. Le but est que la forme du LOGO de Xiaomi transmette le concept de « Xiaomi est avec vous à chaque voyage ».

Un cockpit spatial pour le Xiaomi SU7

En ce qui concerne l’intérieur de la voiture, toute la surface vitrée du Xiaomi SU7 atteint 5,35 mètres carrés, ce qui offre un champ de vision très transparent et dégagé, créant une « forte et unique sensation de transparence, qui peut introduire la perception des gens à être dans un espace très large et briser l’impression inhérente des voitures traditionnelles ».

La conception intérieure de Xiaomi a pour objectif de permettre aux utilisateurs de s’asseoir dans la voiture et de voir un espace spacieux dès qu’ils relèvent la tête, « offrant aux utilisateurs une bonne expérience sensorielle et faisant en sorte que le toit ne soit plus ennuyeux ».

Luxe, confort et technologie

En plus du poste de conduite enveloppant du véhicule, l’intérieur a la forme d’une surface en arc inversé qui donne une forte sensation d’expansion et ne semble pas encombré. Il est spacieux et lumineux pour « offrir aux utilisateurs une expérience spatiale confortable ».

Xiaomi a affirmé que la conception intérieure du SU7 intègre plusieurs éléments tels que le luxe, le confort, la commodité, la technologie et l’expérience. C’est l’intention originale de la conception de Xiaomi : « combiner la technologie avec l’humanité ».

Source | SU7 Weibo vía Xiaomi Community