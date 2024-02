Mini Ebike DYU D3F – un superbe cadeau pour la Saint-Valentin

La Saint-Valentin approche et si vous êtes quelqu’un qui aime surprendre mais qui n’aime pas offrir des cadeaux inutiles, un vélo électrique pourrait être une excellente option. Le DYU D3F est un mini vélo électrique, doté d’une roue de 14 pouces et disponible au prix de 449 €.

Petit et compact, le vélo électrique DYU D3F fait partie des suggestions de cadeaux pour la prochaine Saint-Valentin et est désormais en vente.

Il s’agit d’un modèle pliable, doté de roues de 14 pouces et réglable en hauteur du siège et du guidon, et convient à une carrosserie pesant jusqu’à 120 kg. Le vélo pèse 22,5 kg et mesure, ouvert, 117 x 50 x 99 cm. Fermé, il mesure 117 x 20 x 72 cm.

La batterie 36V et 10AH offre une autonomie allant jusqu’à 60 km en mode assisté. En mode 100% électrique, il peut parcourir jusqu’à 30 km. Le moteur fait 250 W et comprend des freins à disque avant et arrière.

De plus, il dispose d’un feu avant alimenté par la batterie du vélo et d’un petit feu arrière alimenté par batterie.

C’est un Ebike simple mais avec des détails très intéressants, du cadre qui intègre la batterie, au guidon, qui ne comprend que les freins, une sonnette et un voyant de batterie.

Le DYU D3F est idéal pour les déplacements quotidiens entre la maison et le travail ou l’école, et peut facilement prendre les transports en commun. Cela peut également être une option plus abordable pour ceux qui aiment se promener pendant leur temps libre.

Pour célébrer la Saint-Valentin, la marque propose une remise sur l’achat de ce vélo et d’autres vélos électriques, qui peut aller jusqu’à 30 %.

Le vélo électrique DYU D3F est disponible en noir avec des détails rouges, pour 449 € en utilisant le code de réduction DYU20. L’expédition s’effectue depuis un entrepôt européen, avec une livraison rapide et gratuite, sans frais supplémentaires.

➡️ Voir l’offre sur le vélo électrique DYU D3F avec le code DYU20