Le premier modèle de la sous-marque NIO commencera la production d’essai en juillet

NIO n’a pas encore la puissance dont disposent déjà certaines marques automobiles, mais, comme d’autres constructeurs chinois, elle se développe et élabore des plans d’expansion clairs. Le premier modèle de sa sous-marque, Alps, débutera sa production d’essai en juillet de cette année.

L’année dernière, le chinois NIO a présenté sa stratégie pour l’avenir. À cette époque, elle a introduit deux sous-marques : Firefly, qui sera responsable des voitures électriques à bas prix ; et Alps, qui sera responsable du marché entre celui-ci et le premium de NIO – où l’on retrouve Tesla, par exemple.

Comme le rapporte la presse chinoise, NIO devrait lancer sa marque Alps après le Nouvel An chinois, en mars, et la production expérimentale de son premier modèle, baptisé DOM, devrait débuter en juillet.

DOM : la première voiture de la sous-marque Alps de NIO

Les premières voitures pilotes du modèle signé par NIO’s Alps sortent déjà des chaînes de production en Chine. Il s’agit d’un SUV entièrement électrique, avec prise en charge du changement de batterie.

La phase SOP (début de production) suit normalement trois mois après les tests, la voiture devrait donc être lancée courant octobre. La production en série devrait démarrer au second semestre.

Selon des sources proches du dossier, citées par 36kr, l’objectif de NIO est assez agressif, puisque l’entreprise prévoit de livrer « des dizaines de milliers » d’unités DOM en seulement trois mois, avant la fin de l’année.

Le modèle DOM, ainsi que l’ensemble de la gamme Alps, seront basés sur la plateforme de troisième génération de NIO, appelée NT 3.0. Selon les informations avancées, les véhicules électriques disposeront de deux options de batterie, 60 kWh et 90 kWh, et seront équipés de moteurs électriques développés par NIO lui-même.

Le prix du premier modèle signé par Alps devrait avoisiner les 250 000 yuans (environ 32 700 euros) et, contrairement aux voitures de NIO, il n’aura qu’une puce Orin et n’aura pas de LiDAR.

Alps de NIO propose un autre SUV pour le marché chinois

Comme indiqué par CarsNewsChina, le marché des SUV est un segment surpeuplé en Chine. Le Tesla Model Y domine dans le haut de gamme, suivi du Xpeng G6, de l’IM LS6, des nombreux SUV électriques de BYD (Song L, Seal U et Sea Lion 07) et des dizaines d’autres dans le milieu et le bas de gamme.

Par ailleurs, Li Auto, qui signe des modèles de SUV de luxe, a annoncé qu’elle lancerait de nouveaux modèles en 2024 dans le segment des 200 000 yuans (environ 26 000 euros).

