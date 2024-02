Le PDG de Xiaomi mettra de côté la division des téléphones mobiles pour se concentrer sur la voiture électrique de la marque

Lei Jun, PDG et co-fondateur de Xiaomi, a annoncé qu’il prendrait du recul par rapport à la division mobile de l’entreprise afin de concentrer tous ses efforts sur la nouvelle division de l’entreprise dédiée au développement et à la production de véhicules électriques, avec le Xiaomi SU7 comme premier fruit de toutes les ressources investies par l’entreprise au cours des dernières années.

Jun lui-même l’a confirmé via une publication sur ses réseaux sociaux, où il explique que, bien que la téléphonie mobile reste l’activité principale de l’entreprise pékinoise, il a lui-même pris la décision de superviser le lancement national du Xiaomi SU7 et de se consacrer pleinement à l’activité de véhicules électriques de l’entreprise. Son poste de responsable de la division smartphones, tablettes et wearables de Xiaomi sera désormais occupé par William Lu.

Alors que Lei Jun a assuré qu’il continuerait à « participer » aux futurs lancements de la division mobile de Xiaomi, sa supervision sera désormais confiée à William Lu.

Lu est le président de Xiaomi Group depuis décembre 2022, et avant cela, il était le principal responsable de la marque Redmi. Maintenant, il prend les rênes de la division mobile de l’entreprise dans son ensemble, ce qui comprend, selon Lei Jun, la supervision des prochains lancements de smartphones de la marque, notamment celui du Xiaomi 14 Ultra.

