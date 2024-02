« Nous vivrons dans des villes sans voitures et sans bruit » : l’avenir selon Nicola Monti d’Edison

“Je vois un avenir sans bruit.” C’est la réponse déconcertante de Nicola Monti, PDG d’Edison, à la question que nous posons à tous les dirigeants d’entreprise lorsque nous commençons notre conversation sur l’avenir. Monti, âgé de 61 ans, diplômé en génie civil, nous accueille aujourd’hui au siège d’une des anciennes entreprises italiennes opérant sur le marché de l’énergie, qui porte le nom d’un des plus grands inventeurs du XXe siècle.

Dans quel sens un avenir sans bruit?

Si je ferme les yeux, je m’imagine un environnement qui nous rend tous plus calmes, plus sereins, avec plus de lumière. C’est une vision qui concerne également l’énergie et la manière dont nous vivons dans les espaces communs, les villes: l’une des caractéristiques des voitures électriques, par exemple, est qu’elles ne font pas de bruit.

Commençons par là, donc: vous êtes une entreprise qui produit, achète et vend de l’énergie. Comment procéder à la transition énergétique? Certains disent qu’il faut miser sur les énergies renouvelables, d’autres disent qu’un mélange avec le nucléaire et l’hydrogène est préférable. Qu’en pensez-vous?

La transition ne se fait pas par magie. Et il n’y a pas de recette, pas de solution unique. Nous devons certainement réduire l’utilisation des combustibles fossiles, qui sont les principaux responsables des émissions. Pour ceux qui produisent de l’énergie électrique, comme nous, il est nécessaire de changer le mix. Et dans ce domaine, le nucléaire sera certainement utile.

Changer de mix indique-t-il abandonner également le gaz naturel?

Non. Nous continuerons à utiliser le gaz pendant encore 25 à 30 ans, car la transition n’indique pas changer du jour au lendemain la façon dont nous produisons et consommons de l’énergie, mais plutôt suivre un parcours en ayant toujours accès à une énergie de manière continue et à un coût abordable pour tous. C’est un problème sérieux même dans les pays développés de l’Occident, mais c’est un modèle encore plus important pour les pays qui ont un problème structurel de production et de fourniture d’énergie. Nous devons trouver des solutions qui puissent être appliquées à tous. La technologie doit nous aider.

Quand vous parlez de technologie, de nouvelles technologies, à quoi pensez-vous?

À la production d’hydrogène, par exemple. À l’éolien offshore. Aux différentes technologies de stockage d’énergie pour les réseaux. Au nouveau nucléaire, qui a encore des coûts très élevés aujourd’hui. À la fusion nucléaire que nous verrons peut-être d’ici quelques décennies. Ou à la capture du CO2 dans l’atmosphère, qui pourrait nous permettre de continuer à utiliser des combustibles fossiles. Nous avons un éventail de solutions technologiques qui pourraient nous apporter une contribution majeure pendant le processus de transition. À la fin de ce processus, si nous sommes capables d’utiliser la technologie de manière efficace et d’industrialiser les technologies qui se révèleront les plus prometteuses et les plus efficientes, alors nous atteindrons réellement un objectif d’élimination des émissions qui ne profitera pas seulement aux pays riches qui peuvent se permettre de financer de nouvelles technologies et de nouvelles industries, mais qui pourra être exporté dans le monde entier.

Les contradictions de cette phase de transition sont évidentes. La COP 28 s’est terminée il y a quelques mois et deux chiffres m’ont marqué. Le premier est que les émissions continuent d’augmenter à l’échelle mondiale au lieu de diminuer. Le deuxième est qu’elles augmentent également en raison de notre volonté de décarboniser: par exemple, en 2023, l’Indonésie a vu sa consommation d’une source énergétique comme le charbon augmenter considérablement pour extraire le nickel nécessaire à la fabrication des batteries électriques pour la décarbonisation. Comment sortir de ce paradoxe?

On avance. Par exemple, nous aurons besoin de batteries pour la mobilité électrique. Mais si nous examinons aujourd’hui le cycle complet, ce que l’on appelle du puits à la roue pour une voiture électrique, nous voyons que l’avantage n’est pas encore évident. Cela ne veut pas dire que la direction n’est pas la bonne. Nous ne devons pas cesser de produire des batteries électriques, nous devons plutôt cesser de produire de l’énergie à partir du charbon. Par exemple, en remplaçant le charbon par le gaz, un choix qui à lui seul nous permet de réduire les émissions de 30%. C’est une idéologie qu’il faut briser, celle qui dit qu’on peut changer de modèle du jour au lendemain, sinon autant rester comme ça.

Pourquoi ne croyez-vous pas qu’il est possible de passer directement du charbon aux énergies renouvelables, mais qu’il est nécessaire de passer par les hydrocarbures comme le gaz naturel?

Parce que ce modèle n’est pas encore prêt, il n’est pas encore économiquement viable. Le coût de l’énergie est un élément fondamental et compétitif pour l’industrie d’un pays. Nous ne pouvons pas prendre des décisions qui nous éloignent de la compétitivité énergétique.

Il y a aussi une question de matières premières. Jusqu’à aujourd’hui, nous avons été dépendants de tous ces pays qui produisaient des sources d’énergie fossile, qui extrayaient et fournissaient des combustibles fossiles. Demain, nous risquons de devenir dépendants de ces pays qui extraient les soi-disant terres rares pour fabriquer des composants pour les batteries électriques, les smartphones, les puces?

Je ne pense pas. Ou plutôt, je ne pense pas que nous aurons seulement un monde composé de centrales photovoltaïques et de batteries de stockage, car nous déplacerions alors notre dépendance vers des matériaux rares dont nous manquons. Je pense plutôt que les choix technologiques s’appuieront sur différentes méthodes de production d’énergie, comme l’hydroélectricité ou les batteries à flux qui ont besoin d’éléments différents.

Des batteries à flux?

Il s’agit de batteries encore au stade de prototype, qui n’ont pas encore été développées industriellement, mais qui seront probablement les plus efficaces pour réaliser de grands stockages au niveau du réseau électrique.

En parlant du réseau électrique. Je cite un chiffre que j’ai lu sur votre site internet: 75% de l’énergie que nous consommons est consommée dans les grandes villes. Ainsi, la décarbonisation est aussi une question de transformation urbaine. Selon vous, comment les villes doivent-elles changer pour nous aider à décarboniser?

Quand nous parlons des villes italiennes, nous parlons d’environnements urbains qui ont une structure médiévale qui n’était certainement pas conçue pour avoir la circulation d’aujourd’hui. Je vois un avenir où non seulement il y aura un passage de la mobilité actuelle à la mobilité électrique, mais où les centres urbains seront tous piétonniers. Évidemment, cela suppose d’investir dans les transports publics de manière plus efficace, plus répandue. Tout comme l’isolation thermique des bâtiments devient extrêmement importante.

Changeons de sujet. Je vous lis une phrase : « Dans un court laps de temps, les livres seront obsolètes dans les écoles. Il sera possible de connaître toutes les branches du savoir humain grâce à des documentaires. Notre système scolaire changera radicalement dans les dix prochaines années. » Qui a dit cette phrase?

Je ne sais pas, cela me semble assez actuel.

C’est Thomas Edison qui l’a dit, il y a 100 ans. Mais maintenant je veux faire le même jeu avec vous, qui êtes le PDG d’Edison. Qu’est-ce qui deviendra obsolète dans un court laps de temps, selon vous?

Edison a toujours été un grand visionnaire. Et cette affirmation, bien qu’elle ait cent ans, me semble assez actuelle, car je crois aussi que l’écriture, le papier ou les livres disparaîtront. Nous n’utiliserons probablement le papier que pour les emballages, les livres deviendront comme les disques vinyles.

Alors maintenant, je vais vous poser une autre question. Prenons l’année 2030 : je vous donne quelques objets et vous me dites si, selon vous, en ce qui concerne la production et l’utilisation de ces objets, nous parviendrons à réduire significativement les émissions de CO2 dans l’atmosphère. Commençons par les voitures.

Oui, je pense qu’entre maintenant et 2030, nous ferons un pas significatif en réduisant la part des voitures électriques.

Les avions ?

Non, la technologie est en retard par communiqué à cet objectif à court terme. 2030, c’est après-demain, dans une industrie qui doit se transformer.

Les bâtiments ?

Ici, il s’agit surtout d’une question de disponibilité économique et financière pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’isolation des bâtiments. Nous avons vu combien le bonus de 110 % a pesé sur les finances publiques. Entre maintenant et 2030, nous ferons de grands progrès, mais je pense que l’Italie restera en retard par communiqué à d’autres pays.

La nourriture ?

Je pense qu’il y aura une avancée importante ici, non seulement d’ici 2030, mais aussi pour les générations futures. Je ne dis pas que nous ne mangerons plus de viande, mais nous en mangerons certainement beaucoup moins.

Peut-être que nous mangerons aussi de la viande d’animaux que nous ne mangeons pas aujourd’hui, comme les insectes ?

Absolument. Et nous mangerons certainement plus de légumes et de légumineuses. Nous ne serons peut-être pas tous végétariens ou vegans, mais je pense que le pourcentage de personnes qui consommera moins de viande sera toujours beaucoup plus élevé.

Actuellement, je vais vous poser une question plus liée à votre rôle. Vous êtes l’un des managers les plus importants d’Italie, dans l’une des plus grandes entreprises du pays, et vous avez une caractéristique qui vous distingue de la grande majorité de vos collègues, c’est-à-dire que vous êtes un homme. En Italie, il y a une grande difficulté en matière d’emploi, mais surtout à accéder à des postes de direction pour les femmes. Selon vous, pourquoi ? Et comment peut-on inverser cette tendance ?

Je suis convaincu qu’au cours des dix prochaines années, nous aurons exactement les mêmes chances de nommer des femmes à des postes de direction. C’est une question de temps. Aujourd’hui, il existe des règles qui obligent les sociétés cotées à avoir un certain pourcentage de femmes dans leurs conseils d’administration, que nous appliquons bien sûr. Cela contribue à créer une culture beaucoup plus équilibrée. Je pense que nous avons encore besoin de cinq ou dix ans. Mais la voie est tracée.

Quelles valeurs emmèneriez-vous dans le futur, si vous deviez en choisir trois ?

La curiosité est la première. La deuxième est le respect des autres, qui est nécessaire pour une société harmonieuse et pour apprécier les diversités offertes par le monde. La troisième est l’esprit d’entreprise, l’énergie, la volonté de faire. Ce sont, selon moi, les trois composantes nécessaires pour regarder l’avenir avec optimisme. La curiosité, le respect et la volonté de faire.

Vous nous avez raconté un avenir meilleur, un avenir moins bruyant, un avenir où nous réduirons considérablement les émissions de CO2. Vous nous avez raconté un avenir où il y aura plus de femmes qui travailleront, plus de femmes à des postes de direction, même dans des secteurs où elles sont aujourd’hui moins nombreuses. Mais s’il y avait une chose, une seule chose à dire pour convaincre un jeune, une personne jeune qui vit aujourd’hui une situation de pandémie, de guerres, de crises économiques, pour qu’elle soit optimiste en regardant vers l’avenir, que lui diriez-vous ?

Tout d’abord, il a la chance d’être jeune, c’est-à-dire d’être l’auteur de son propre destin. Il faut avoir la conscience d’avoir l’énergie, les possibilités et l’envie de changer le monde.