Tesla rappelle plus de 2 millions de voitures ! La taille de la police d’alerte en est responsable

Tesla a un passé rempli de situations où elle doit corriger des problèmes avec ses voitures électriques. La marque parvient à le faire de manière simple contrairement à d’autres fabricants. Maintenant, elle est confrontée à une autre de ces situations avec un rappel virtuel. Le plus curieux est que la raison de cette mise à jour est la taille de la police utilisée dans les alertes des voitures.

Tesla avec un nouveau rappel entre les mains

Nous avons déjà vu Tesla devoir corriger des situations compliquées dans ses voitures récemment. La marque doit agir rapidement car elles mettent en danger les conducteurs et les passagers. Grâce à sa structure et sa philosophie, ces problèmes sont résolus par une simple mise à jour logicielle, faite à distance.

Une nouvelle situation a maintenant été lancée, découverte par Tesla elle-même et confirmée par la NHTSA. Elle affecte plus de 2 millions de voitures électriques de la marque et devrait être résolue le plus rapidement possible. Ce n’est pas quelque chose de critique, mais cela peut causer quelques problèmes aux utilisateurs.

Un indicateur d’alerte visuel dont la taille de la police est inférieure à 3,2 mm (1/8 de pouce), comme décrit dans les FMVSS Nos. 105 et 135, peut réduire la détection par le conducteur lorsqu’il est allumé, augmentant ainsi le risque de collision.

Le problème réside dans la taille… d’une police

D’après ce qui est révélé, la police utilisée dans certaines alertes des voitures Tesla est inférieure à ce qui est défini. Ainsi, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous (présent/futur), Tesla changera les icônes affichées sur le tableau de bord de ses voitures pour les rendre plus faciles à lire et surtout plus visibles.

La liste des voitures Tesla concernées est assez longue et, selon ce qui est indiqué, dépasse les 2 millions d’unités. Plus précisément, nous avons la Model S (modèles des années 2012-2023), la Model X (2016-2023), la Model 3 (2017-2023), la Model Y (2019-2024) et la Cybertruck.

La mise à jour résout le problème de ces voitures

Tesla n’a reçu aucun rapport de blessures ou d’accidents liés à ce problème. Néanmoins, la marque a reçu trois plaintes potentiellement liées à cette situation, ce qui a motivé l’enquête. L’avis de la NHTSA est également clair, déclarant que ce problème de police rend la lecture des informations difficile et peut augmenter la probabilité d’un accident.

Il peut sembler étrange qu’une question aussi simple que la taille d’une police puisse entraîner un rappel, même virtuel et reposant sur une simple mise à jour logicielle. Dans un fabricant traditionnel, cela poserait problème avec des mises à jour en personne, mais la façon dont Tesla a été créée simplifie sa résolution.