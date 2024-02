Salicorne : Le ferryboat 100% électrique circule déjà à Aveiro

La transition vers les véhicules électriques ne concerne pas seulement les véhicules terrestres. Un exemple en est le Salicórnia, le ferry 100% électrique qui commencera à circuler à Aveiro à partir d’aujourd’hui.

Selon les informations de la Camara de Aveiro, le ferryboat 100% électrique qui va désormais naviguer sur les eaux d’Aveiro est le premier en Europe. Baptisé Salicórnia, il entrera en service régulier, remplaçant le ferry Cale de Aveiro.

La mairie d’Aveiro a informé que le Salicórnia fonctionnera gratuitement jusqu’à la fin de vendredi. Sans émettre de dioxyde de carbone (CO2), en remplacement du ferry Cale qui était alimenté en combustible, il permettra de réduire les émissions de plus de 300 tonnes de CO2, réduisant également la consommation énergétique d’environ 30%.

Le navire a une capacité de transport de 260 passagers et 19 véhicules, soit respectivement une augmentation de 90% et 30% par rapport au « Cale de Aveiro », avec de faibles niveaux de bruit et une vue panoramique à l’étage supérieur.