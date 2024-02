Polestar cesse de compter sur Volvo et devient contrôlée uniquement par Geely

Sur le papier, Polestar avait tout pour être un vrai succès sur le marché automobile. Cette entreprise de voitures électriques bénéficie de toute l’expérience de Volvo associée à la capacité unique de Geely. Si tout semblait être un mariage parfait, force est de constater que Volvo a maintenant abandonné et a confié le contrôle de Polestar à Geely.

C’est l’adieu de Volvo à Polestar

Avec le Polestar 4 qui vient d’être annoncé en Europe, une nouvelle vient de surgir qui n’est pas du tout positive pour la marque. Volvo, l’un des principaux participants de cette entreprise, vient d’annoncer qu’elle se retirera de sa participation, laissant le contrôle complet à Geely.

La position de Volvo était déjà connue depuis un certain temps et montrait son mécontentement face aux faibles résultats de vente de Polestar sur le marché. Ainsi, elle officialise ce que tout le monde attendait déjà, en cédant sa position dans la marque à l’autre partenaire, Geely.

Avec seulement 3 véhicules en vente sur différents marchés mondiaux, on s’attendait à beaucoup plus de Polestar, notamment en ce qui concerne les ventes. La marque a constamment ralenti dans ce domaine et, selon son PDG, l’entreprise devrait être rentable d’ici 2025. Bien que cela soit une bonne nouvelle, il est nécessaire de trouver 1,21 milliard d’euros supplémentaires pour y parvenir.

Geely prend le contrôle de la marque

Polestar appartient à Geely et Volvo, ce dernier possédant 48% des actions. Alors que Volvo lutte pour maîtriser l’augmentation des coûts, 1 300 employés ont déjà été licenciés, mais la société souhaite se concentrer entièrement sur les véhicules électriques, ce qui signifie qu’elle a besoin de plus d’argent. Le plan est de se débarrasser d’une partie de sa participation dans Polestar et de rendre la marque encore plus indépendante.

Sans surprise, Geely intervient avec son propriétaire, Li Shufu, qui a déjà confirmé qu’il paiera cette facture. Geely contrôle 79% de Volvo et le reste de Polestar, ce qui en réalité un grand coup, car cela revient simplement à transférer de l’argent d’une entreprise et à investir dans l’autre.

Le marché a réagi très positivement à ce changement, avec les actions de Volvo augmentant de 30% après son annonce. C’est une bonne nouvelle à la fois pour Volvo et Polestar, cette dernière ayant ainsi l’occasion de s’ouvrir un peu plus au marché et à de nouveaux investisseurs.