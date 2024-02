Test de l’autonomie réelle avec 11 voitures électriques. Laquelle sera la plus efficace?

Les voitures électriques envahissent les routes en Europe. Oui, surtout en Europe, car dans le reste du monde, il est encore largement douté que l’électrification prenne le pas sur les combustibles fossiles. Cependant, sur le vieux continent, la règle est de miser (à tout prix) sur l’électrification. Eh bien, en plus du prix, un argument qui freine les consommateurs potentiels est l’autonomie. Pour avoir une idée réelle de ce que les marques offrent, examinons un test d’autonomie avec 11 voitures électriques.

11 voitures électriques en compétition pour une plus grande autonomie

Vous conviendrez avec nous que les kilomètres parcourus par une voiture électrique (avec une batterie pleine, bien sûr) sont l’un des principaux arguments tant pour les adeptes que pour les détracteurs de ces véhicules à émission zéro. Pour mieux comprendre cet argument, presque toujours négatif, une chaîne automobile a organisé un défi entre les 11 voitures électriques du moment. L’objectif était de voir jusqu’où elles pouvaient aller avant de manquer d’autonomie.

Pour l’édition 2024 de ce méga test, ils ont choisi la Grande Raccordo Anulare (GRA) de Rome, une route officiellement connue sous le nom d’autoroute A90. Et c’est sur cette voie circulaire qu’ils ont testé les 11 voitures de différents pays. Il y avait des représentants italiens, allemands, américains, coréens, japonais et chinois, tous conduits en même temps.

Comme ils le mentionnent dans leur vidéo, la GRA mesure 68,2 km de long et « entoure » la ville de Rome comme un anneau. La vitesse maximale autorisée est de 130 km/h, ce qui passe à 110 km/h dans certaines sections et tunnels. Mais la circulation, qui est toujours très intense, ne permet guère de conduire conformément au Code de la route.

Tous les véhicules d’essai ont voyagé avec la climatisation réglée à une température de 22 degrés Celsius et en mode Auto, avec les fenêtres fermées et en mode de conduite « Normal ». Seul le conducteur se trouvait dans chaque voiture, connecté par radio au centre de contrôle mobile.

L’une des règles obligeait toutes les voitures à respecter strictement les règles de circulation et à utiliser de l’énergie jusqu’à atteindre 5% de charge. Une fois cette valeur atteinte, ils interrompaient le test, quittaient la GRA et se dirigeaient vers la station de recharge la plus proche.

Voici les voitures en compétition

Les 11 voitures sélectionnées pour le test de consommation de 2024 ont toutes été récemment lancées sur le marché et sont positionnées dans différents segments en termes de taille ou de prix.

Voici les véhicules testés :

Résultats en termes d’autonomie

Les voitures de l’essai comparatif ont parcouru des distances allant de 243 à 571 km.

La Lucid Air, la voiture qui est allée le plus loin avant d’atteindre 5% de la capacité de la batterie, a parcouru 7,9 tours de la GRA, alimentée par une batterie d’une capacité réelle de 112 kWh, une aérodynamique très favorable et des pneus spécialement conçus pour les modèles électriques, tels que le Pirelli Elect. Ensuite, venaient la Tesla Model 3 et la BMW i5 avec respectivement 498 km et 489 km.

Comme on peut facilement le deviner, l’augmentation de la taille de la batterie augmente également la distance parcourue, bien que avec des écarts par rapport à l’autonomie déclarée dans le cycle d’homologation WLTP allant de 16 à 40%.

En termes de fidélité aux données homologuées, la meilleure performance a été celle de la BMW i5, qui avec une capacité réelle de 81,2 kWh a parcouru 489 km (6,8 tours de la GRA) au lieu des 582 km déclarés. Cependant, en moyenne, indépendamment du modèle, l’autonomie réelle était d’environ 28% inférieure à l’autonomie déclarée.

Cette situation est due aux caractéristiques irréalistes du cycle d’homologation : les accélérations sont très douces, le test est effectué sur un banc de rouleaux dans des conditions climatiques idéales (température fixe à 23 °C) et la durée du test est seulement de 23 kilomètres.

Le Tesla Model 3 est imbattable en termes d’efficacité

Globalement, l’autonomie est proportionnelle à la capacité de la batterie. Mais qu’en est-il de l’efficacité globale ? Il est évident qu’il y a d’autres variables à prendre en compte en ce qui concerne ce facteur.

Une voiture avec plus d’énergie à sa disposition peut facilement parcourir de plus longues distances, mais la consommation pour parcourir une certaine distance doit également être prise en compte pour l’évaluer de manière plus globale.

Dans ce classement spécifique, le meilleur en termes d’efficacité était la Tesla Model 3 : 15,1 kWh pour 100 km, confirmant que Tesla se distingue toujours dans ce domaine.

Le podium a été occupé par la Hyundai IONIQ 6, deuxième avec 15,5 kWh pour 100 km, et par la BMW i5 avec 16,6.

Plus bas, on retrouve la Fiat 600e avec 18,1 kWh/100 km, la BYD Seal (18,3), le Jeep Avenger (18,5), la Volkswagen ID.7 (19,3) et la supercar américaine Lucid Air (19,3). En bas de la liste se trouvent l’énorme Kia EV9 (21,4 kWh/100 km), la Toyota bZ4X (25,7) et la Lexus RZ (26,3).