Google abandonne un autre de ses produits phares liés aux voitures.

Le mode de conduite de l’Assistant Google, cette sorte d’Android Auto pour smartphones, sera envoyé dans les limbes de manière imminente, dès ce mois de février.

Ce mois de février, le mode de conduite de l’Assistant Google sera fermé définitivement

Nous savons déjà que Google n’hésite pas à envoyer des produits et services dans son vaste cimetière numérique, où l’on trouve aujourd’hui des choses aussi importantes que Hangouts, Wave, Stadia, YouTube VR et même Google Talk. C’est peut-être pour cette raison, ou parce que nous sommes déjà habitués, mais il n’est pas surprenant que un autre produit du géant de Mountain View parte dans les limbes de manière imminente, comme l’ont récemment averti les collègues d’Android Police.

Il s’agit de l’un de ses produits phares pour l’industrie automobile, en relation avec l’un de ses services les plus importants, l’Assistant, bien qu’à l’heure actuelle, avec l’IA et l’arrivée d’Android Automotive, il est vrai que ce mode de conduite de l’Assistant Google a perdu en importance en très peu de temps.

Nous parlons donc de cette interface similaire à Android Auto pour smartphones que l’Assistant Google proposait à tous ceux qui n’avaient pas de connectivité dans leurs voitures, un service intéressant mais anecdotique qui sera fermé ce mois de février sans qu’une date précise n’ait été annoncée.

Le mode de conduite de l’Assistant Google proposait une interface similaire à Android Auto sur les smartphones pour tous ceux qui n’ont pas une voiture connectée, bien que son utilisation soit anecdotique et sa fermeture ne causera pas trop d’impact.

Depuis un certain temps déjà, des rumeurs circulaient sur sa fermeture définitive, et maintenant Google l’a annoncé de manière silencieuse, sans communications officielles dans ses médias habituels, en plaçant simplement une bannière dans l’application qui avertira au moins les utilisateurs.

Voici une capture d’écran du mode de conduite de l’Assistant Google, avec le commentaire de sa fermeture :

Aucune date n’est confirmée, il est donc possible que Google l’ait déjà fermé pendant que nous écrivons ces lignes dans certains marchés, et nous savons que ce mode de conduite de l’Assistant n’est déjà plus disponible aux États-Unis depuis un certain temps.

Pour l’instant, certains utilisateurs ont indiqué que la bannière peut être fermée en cliquant sur le bouton ‘X’ tout en conservant la fonctionnalité complète de l’interface, qui elle-même ne redirige vers aucun site web ni ne donne plus d’informations que celles que nous vous avons données.

Si vous utilisiez ce mode de conduite, je crains que vous ne deviez rapidement lui dire au revoir, car nous ne savons pas quand cela se produira, mais ce mois de février il vous dira adieu pour toujours… Un de plus !