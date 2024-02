Tesla : tribunal annule une prime de 56 milliards à Elon Musk… qui n’est pas d’accord!

La justice américaine a bloqué l’attribution de 56 milliards de dollars, soit environ 51 milliards d’euros, à Elon Musk. Une juge de l’État du Delaware a annulé une prime salariale accordée au multimilliardaire en 2018. Selon elle, le montant n’est pas équitable pour les autres actionnaires et invoque un « conflit d’intérêts ». La décision est déjà controversée.

Elon Musk: un PDG superstar

Une juge a annulé un accord attribuant à Elon Musk une prime salariale de 55,8 milliards de dollars accordée en 2018 par l’entreprise de voitures électriques Tesla. L’action a été intentée par un actionnaire qui faisait valoir qu’il s’agissait d’un paiement excessif.

La juge Kathaleen McCormick a déclaré que la rémunération de Musk était une « somme inimaginable » d’argent qui n’était pas équitable pour les autres actionnaires. Par conséquent, la magistrate a décidé que l’accord devait être annulé.

Dans une publication sur X (anciennement Twitter), Musk a écrit :

L’accord salarial, conclu en 2018, était le plus grand de tous les temps dans l’histoire des entreprises, et a contribué à faire de Musk la personne la plus riche du monde. Bloomberg et Forbes ont estimé la valeur nette de Musk entre 198 milliards et 220 milliards de dollars en novembre 2023.

Tesla a lié la rémunération de Musk à des objectifs de performance, tels que le cours de l’action de Tesla et le bénéfice. Par ailleurs, selon les informations publiées, Musk ne reçoit pas de salaire de l’entreprise.

Au cours du procès, qui a duré une semaine, les avocats ont soutenu que l’accord avait été conclu pour garantir que Musk – selon eux, l’un des entrepreneurs les plus dynamiques du monde – continue de s’investir dans l’entreprise.

Mais la juge McCormick a déclaré, dans sa décision, que les administrateurs de Tesla ont été « balayés par la rhétorique » entourant « l’attrait d’une superstar » de Musk.

De plus, elle a déclaré que Musk avait des « liens étroits » avec les employés de Tesla chargés de négocier la prime salariale. Elle a cité sa relation de 15 ans avec le président du comité de rémunération, Ira Ehrenpreis. De plus, le multimilliardaire avait également des relations d’affaires de plus de 20 ans avec un autre membre du comité de rémunération, Antonio Gracia.

Un début d’année difficile pour Tesla

L’avocat de Musk n’a pas répondu immédiatement à un e-mail demandant des commentaires sur la décision.

Une bonne journée pour ces gens.

Greg Varallo, l’avocat de l’actionnaire de Tesla, Richard Tornetta, qui a intenté l’action en 2018, a déclaré dans un e-mail, selon l’agence de presse Reuters.

Étant donné que la juge a conclu que Musk contrôle le conseil d’administration, il est difficile de justifier une transaction comme celle-ci.

a fait valoir Brian Quinn, professeur à la Boston College Law School (États-Unis), à la BBC.

Les actions de Tesla ont chuté d’environ 2,5% à New York. Cette année, elles ont déjà perdu plus de 20% de leur valeur.

Musk a également publié sur X :

Je recommande d’incorporer votre entreprise dans le Nevada ou au Texas si vous préférez que les actionnaires décident des affaires.

Provocateur, Musk a ensuite publié un sondage demandant à ses followers si Tesla devrait ou non « changer son siège fiscal pour le Texas, où se trouve son siège social ».

Brian Quinn a déclaré que « c’est une question pour les actionnaires de Tesla, pas pour ses followers sur Twitter ».

La tentacularité d’un puissant administrateur

En plus d’être le PDG et le principal actionnaire de Tesla, Musk possède également plusieurs autres entreprises – notamment la plateforme de réseau social X, l’entreprise spatiale SpaceX et l’entreprise de puces cérébrales Neuralink.

Après avoir vendu une grande partie de sa participation dans Tesla pour acheter X, Musk détient actuellement environ 13% de l’entreprise de voitures électriques. Récemment, il a déclaré qu’il souhaitait posséder une plus grande part dans l’entreprise.