Volkswagen a créé un laboratoire d’IA pour rendre ses voitures plus intelligentes

Alors que tous les conducteurs ne le demandent pas, les marques dotent leurs voitures d' »intelligence » pour les rendre plus performantes. Ainsi, Volkswagen a annoncé l’ouverture de son propre laboratoire dédié à l’Intelligence Artificielle (IA).

Dans un communiqué de presse publié mercredi, Volkswagen a déclaré que son nouveau laboratoire d’IA servira de « centre de compétence et d’incubateur en réseau mondial » pour produire des tests de concept dans le domaine de la technologie automobile.

Ce nouveau laboratoire fait suite à la volonté du fabricant, à l’instar d’autres, d’investir dans l’adoption de systèmes d’IA.

Les laboratoires d’IA sont des centres de recherche et de développement pour explorer les avancées technologiques. Des exemples de ces laboratoires sont, comme le liste CNBC, ceux d’OpenAI, soutenus par Microsoft avec des milliards de dollars, et DeepMind de Google.

L’idée de Volkswagen est d’appliquer les innovations de l’IA à ses propres véhicules afin de les rendre plus intelligents et donc plus utiles pour les consommateurs.

Nous voulons offrir à nos clients une véritable valeur ajoutée avec l’intelligence artificielle. Notre objectif est de connecter les écosystèmes numériques externes au véhicule, créant ainsi une expérience produit encore meilleure. La collaboration avec des entreprises technologiques est d’une importance cruciale pour nous. À l’avenir, nous prévoyons de simplifier la coopération sur le plan organisationnel et culturel.

A déclaré Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen et de Porsche AG.

Le constructeur automobile allemand n’a pas l’intention de créer son propre modèle d’IA. Au lieu de cela, il prévoit d’établir des partenariats avec des partenaires afin de licencier leur technologie et de l’utiliser dans ses voitures. Aucun partenaire potentiel n’a encore été annoncé.

Comme indiqué, le laboratoire d’IA explorera l’optimisation de la recharge des véhicules électriques, la maintenance prédictive pour les voitures, la reconnaissance vocale dans la voiture et la connexion des véhicules aux foyers des clients via des appareils connectés à Internet.