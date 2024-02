La Polestar 4 arrive enfin en Europe et promet une autonomie allant jusqu’à 610 km

Polestar a préparé des nouveautés et la plus récente est maintenant sortie. Le Polestar 4 a officiellement atteint deux marchés importants pour la marque ce mercredi. La marque a lancé son nouveau SUV Coupé en Europe et en Australie, avec une autonomie WLTP allant jusqu’à 610 km.

C’est en avril de l’année dernière que Polestar a révélé le Polestar. À l’époque, la marque l’a désigné comme la « nouvelle génération de SUV coupé ». Il s’agit du deuxième SUV totalement électrique de la marque, après le Polestar 3. Il se positionne entre le Polestar 2 et le Polestar 3 en termes de taille et de prix. Le véhicule a été conçu pour une efficacité maximale.

Polestar a commencé la production en novembre, les premiers clients ayant reçu leurs véhicules en Chine d’ici la fin de l’année. En Chine, 880 Polestar 4 ont été livrés d’ici la fin de 2023. Maintenant, le Polestar 4 est officiellement en vente en Europe et en Australie.

Le Polestar 4 est la voiture de production la plus rapide de la marque jusqu’à présent. Avec jusqu’à 544 ch (400 kW), il peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Le nouveau SUV Coupé de Polestar est disponible en versions à double moteur et à moteur unique, avec une batterie de 100 kWh. Son prix de départ est de 63 200 euros en Europe et la production devrait commencer mi-2024, avec les premières unités livrées en août.

Avec la vitre arrière retirée, le toit en verre s’étend au-delà des passagers arrière. L’intérieur comprend un système d’info-divertissement de 15,4″ avec le système d’exploitation Android Auto. Il inclut Google intégré, avec Google Assistant, Google Maps et Google Play. Un écran de 10,2″ est installé devant le volant. Polestar a également inclus un affichage tête haute avec une zone de projection de 14,7″.

La finition Long Range Dual Motor offre 544 ch (400 kW) de puissance avec une autonomie WLTP ciblée allant jusqu’à 580 km. Lorsque le moteur avant n’est pas nécessaire, il s’éteint pour maximiser l’autonomie et l’efficacité. La variante Single Motor comprend un moteur électrique arrière de 272 ch (200 kW) et une autonomie WLTP allant jusqu’à 610 km. Les deux variantes incluent une charge jusqu’à 200 kW DC et 22 kW AC.

Le pack Plus ajoute du confort et de la technologie, tandis que le pack Pro bénéficie de jantes de 21″ et de petites modifications de design. Le pack Pilot de Polestar comprend Pilot Assist et d’autres fonctionnalités de sécurité. Pendant ce temps, le pack Performance améliore les performances avec des jantes de 22″, un réglage des performances du châssis et des éléments suédois dorés.