L’Éthiopie n’autorisera pas l’entrée de véhicules dans le pays, sauf s’ils sont électriques

L’électrification est en cours dans plusieurs marchés et, à l’instar des mesures que nous avons déjà connues, l’Éthiopie a décidé d’interdire l’importation de voitures non électriques.

Le Ministère des Transports et de la Logistique de l’Éthiopie a annoncé hier, mardi, qu’il n’autorisera pas l’entrée de véhicules dans le pays, à moins qu’ils ne soient électriques.

La décision a été prise que les voitures ne peuvent pas entrer en Éthiopie à moins qu’elles ne soient électriques.

Alemu Sime, le ministre des Transports et de la Logistique de l’Éthiopie, a annoncé lors de la présentation d’un rapport de performance de six mois au Comité Permanent du Développement Urbain et des Transports de la Chambre des Représentants du Peuple (Parlement Éthiopien).

Le ministre a annoncé la mise en œuvre du Plan Directeur de la Logistique de l’Éthiopie, qui prévoit la mise en place de « Transports Verts » dans le pays de l’Afrique de l’Est.

Alemu Sime a également déclaré que des efforts étaient en cours pour construire des stations de recharge pour les voitures électriques.

Une des raisons derrière cette décision est l’incapacité de l’Éthiopie à payer l’importation d’essence en raison de la limitation des ressources en devises.

Comme rappelé par APA News, en plus du fait que la proportion de la population capable d’acheter une voiture reste insignifiante, l’accessibilité des voitures électriques à une part significative de la population éthiopienne représente un défi potentiel.

Cependant, le ministre n’a pas précisé quand cette interdiction entrera en vigueur et si les véhicules en transit en provenance de l’étranger seront soumis à cette interdiction.