La Tesla Model S atteint les 700 000 km et le propriétaire a économisé plus de 110 000 euros

Nigel Raynard, propriétaire australien d’une Tesla, a atteint une étape impressionnante en conduisant son modèle S 2018 sur plus de 700 000 kilomètres, réalisant ainsi une économie annuelle d’environ 20 000 dollars en carburant et en entretien. Cependant, la voiture n’est plus entièrement d’origine !

Le voyage de 700 000 km

En juillet 2021, cette Tesla Model S a dépassé les 400 000 km, se distinguant par la durabilité de ses freins d’origine, surpassant de nombreux véhicules à moteur à combustion interne. Le propriétaire Nigel a récemment remplacé la batterie, c’est la deuxième pour son véhicule, et il utilise actuellement son deuxième jeu de plaquettes de frein, dont il espère qu’elles dureront jusqu’à 900 000 km.

Lors d’une mise à jour récente, Nigel a partagé une photo du compteur kilométrique de sa Tesla indiquant 700 000 km.

Cette Tesla Model S est utilisée pour les transferts dans l’entreprise de location de voitures de luxe de Nigel, Byron Bay Luxury Tesla, avec une moyenne de 10 000 km par mois au cours des 30 derniers mois.

Nigel a remplacé la batterie d’origine du modèle S à 666 666 km. Tesla lui a offert la possibilité de choisir entre une batterie plus grande ou une batterie de remplacement dans le cadre de la garantie. Nigel a opté pour le pack de 75 kWh couvert par la garantie et, depuis lors, il a ajouté 40 000 km supplémentaires au compteur kilométrique.

Depuis son achat en 2018, les économies de carburant et d’entretien ont représenté 120 000 dollars pour sa petite entreprise sur une période de six ans.

L’avenir des batteries Tesla et le marché des véhicules électriques

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré en 2019 que la carrosserie et le groupe motopropulseur de la Tesla Model 3 pourraient durer jusqu’à 1,6 million de km et que les batteries pourraient aller jusqu’à 800 000 km.

Le fournisseur de batteries de Tesla, CATL, propose désormais des garanties de 800 000 km pour ses batteries. De plus, Gotion High-Tech a annoncé que son nouveau pack de batteries, qui entrera en production cette année, pourrait durer jusqu’à 2 millions de kilomètres.

Bien que la plupart des Tesla n’aient pas encore atteint de telles distances, l’absence de rapports de dégradation prématurée des batteries et les avancées dans la technologie des batteries suggèrent que la durée de vie moyenne des véhicules électriques pourrait être beaucoup plus longue que celle des véhicules à combustion interne.

L’affaire Nigel Raynard et les avancées dans la technologie des batteries modifient les perceptions de la durabilité et de la valeur des véhicules électriques. Cela pourrait avoir des implications significatives dans la modélisation des émissions du cycle de vie et dans la valeur résiduelle des véhicules électriques sur le marché des voitures d’occasion.