Les voitures Peugeot utiliseront le système ChatGPT pour communiquer avec les conducteurs

Avec le temps, il est naturel que les voitures deviennent de plus en plus modernes et dotées de fonctionnalités innovantes pour offrir aux utilisateurs des trajets plus confortables et futuristes. Et selon les dernières informations, les voitures Peugeot utiliseront les systèmes intelligents de ChatGPT pour communiquer avec les conducteurs.

Les voitures Peugeot auront ChatGPT

Selon les informations publiées par l’agence Reuters, Peugeot prévoit d’utiliser le système intelligent ChatGPT pour améliorer l’assistant vocal des véhicules. La marque française, qui appartient à Stellantis, a révélé ces plans mardi (30), qui sont similaires à ceux d’autres marques automobiles, comme Volkswagen et Mercedes-Benz.

Le directeur du Plan Produit de Peugeot, Jerome Micheron, a déclaré lors d’une conférence vidéo avec les médias que « nous introduirons le ChatGPT dans toutes les voitures, y compris le nouveau modèle e-3008, ainsi que dans les petits véhicules utilitaires ».

On sait que Peugeot lancera ce mercredi (30) une version pilote de ChatGPT, qui pourra se connecter aux commandes des voitures et répondre à diverses questions générales sur la navigation. Cette version sera déployée dans cinq pays, à savoir la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

Nous rappelons qu’en 2023, Mercedes a commencé aux États-Unis les tests avec le système d’intelligence artificielle d’OpenAI, afin que les conducteurs puissent utiliser ChatGPT pour que le service les aide à répondre à certaines questions, telles que des doutes sur les destinations et même des suggestions de restaurants.

Quant à Volkswagen, elle a déclaré en janvier de cette année que mi-2024, son assistant vocal intégrera ChatGPT pour faciliter et promouvoir le dialogue et l’interaction avec les conducteurs.