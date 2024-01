Xiaomi dévoile les tests hivernaux du SU7 tandis que de nouvelles rumeurs de prix apparaissent

Présentée le mois dernier, la voiture électrique de Xiaomi a encore beaucoup à révéler à ses utilisateurs potentiels. La marque a choisi de laisser de côté des éléments importants pour maintenir et même augmenter l’intérêt. Maintenant, Xiaomi a dévoilé des images de ses tests hivernaux, alors que de nouvelles rumeurs sur le prix de cette voiture électrique émergent.

De nouvelles rumeurs sur le prix du SU7 émergent

Selon des informations provenant d’une compagnie d’assurance en Chine, la version haut de gamme du SU7 Max sera vendue pour CNY 361 400, ce qui équivaut à 47 300 euros. Cela peut être plus élevé que prévu, mais il faut rappeler que le SU7 Max a 673 ch, accélère de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et a une vitesse maximale de 265 km/h. Il disposera également d’une batterie de 101 kWh.

En Chine, on spécule également, en se basant sur le prix de la version haut de gamme du SU7 Max, que le modèle SU7 coûtera environ CNY 250 000, soit 32 800 euros.

Ceci n’est bien sûr que pure spéculation, et Xiaomi’s CEO Lei Jun a déjà nié à plusieurs reprises les rumeurs de prix bas. Il a déclaré que la voiture « sera un peu chère », étant donné qu’elle sera comparable aux voitures de luxe en termes de performances.

Xiaomi a présenté des tests hivernaux

En plein milieu de cette pluie d’informations potentiellement non officielles, Xiaomi continue à présenter ses voitures électriques. La marque teste le processus de vente et de licence, ce qui signifie que certaines unités recevront des plaques d’immatriculation et d’autres éléments, y compris l’assurance. C’est ainsi que des informations sur le prix potentiel du SU7 Max sont apparues.

On espère que la valeur présentée pour rendre ces voitures aptes à circuler dans la rue est correcte et proche de la valeur réelle. Il y a aussi la possibilité que ce ne soit qu’une valeur fictive, ce qui détruirait cette rumeur et ces valeurs avancées.

En attendant, en parlant également de tests, les voitures de Xiaomi ont été soumises à des tests pour évaluer leurs performances dans la neige et sur la glace. Il s’agit d’un processus normal qui garantit la qualité de ce que la marque a créé.