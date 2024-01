La voiture de Xiaomi se vante d’une excellente adhérence sur l’une des surfaces les plus difficiles : la neige

Après l’avoir montré au monde et avec sa date d’arrivée prévue pour un moment au cours des 12 prochains mois – en réalité, cela pourrait être cet été selon des informations non confirmées qui ont fuité -, il est maintenant temps pour Lei Jun et ses collègues de montrer les avantages de leur première voiture, la Xiaomi SU7, comme sa tenue incroyable.

Pour montrer de quoi est capable leur premier VE (véhicule électrique), Xiaomi a emmené le SU7 d’essai à Heihe, une ville située à la frontière nord de la Chine. Et ils l’ont fait rouler directement sur la neige.

La Xiaomi SU7 en vidéo sur une surface enneigée

Sur son compte du réseau social Weibo, l’équivalent chinois de X/Twitter, Lei Jun a publié une vidéo montrant trois SU7 sur une vaste étendue enneigée à Heihe, démontrant les performances énormes du véhicule dans des conditions aussi difficiles que la conduite sur la neige et les surfaces glacées.

La voiture parvient à maintenir une bonne adhérence et une conduite douce même dans les virages, grâce à ses systèmes de traction intégrale et de contrôle électronique de stabilité. De plus, la Xiaomi SU7 prend en charge des modes de conduite personnalisés, qui permettent au conducteur d’ajuster divers paramètres tels que l’accélération, la direction, la hauteur de suspension, l’amortissement, le rapport de distribution de la puissance entre les roues avant et arrière, le taux de récupération d’énergie, etc.

Pas encore de prix

Avec une technologie de charge ultrarapide de 800 V de Xiaomi, qui lui permet d’avoir une autonomie de 220 km après seulement 5 minutes de charge, la Xiaomi SU7 accélère de 0 à 100 km/h en 2,78 secondes et atteint une vitesse maximale de 265 km/h, surpassant la Porsche Taycan Turbo. Ce qui lui manque pour le moment, c’est un prix définitif.

Lei Jun lui-même indique que la machine a été conçue selon les normes d’une machine de rêve et que l’investissement a été très élevé, ce qui signifie que le prix sera certainement un peu cher. Cependant, il a exclu que la voiture puisse coûter 99 000, 149 000 ou 199 000 yuans, comme certains rumeurs l’avaient suggéré. Lei Jun annoncera le prix définitif lors de la prochaine conférence de presse officielle, qui devrait avoir lieu au second semestre 2024.