Rolls-Royce : 107 voitures électriques sont rappelés officiellement en raison d’un danger d’incendie

Si vous êtes habitué à lire Tesla et rappel, sachez que la marque de voiture emblématique Rolls-Royce rappelle 107 unités du Spectre. Cette voiture est le premier véhicule électrique de la marque. Le problème réside dans un fil de masse défectueux. Dans le cas le plus extrême, la défaillance peut provoquer un incendie.

Rolls-Royce de 400 000 euros peut également s’enflammer

Rolls-Royce a rappelé un total de 107 unités du Spectre, son premier véhicule électrique et le modèle qui a permis à la marque britannique de luxe d’atteindre ses meilleurs chiffres de vente de tous les temps. La raison en est un fil de masse potentiellement défectueux.

Le fabricant s’inquiète du fait que ce problème puisse entraîner une mauvaise mise à la terre et représenter un risque de sécurité important. Rolls-Royce va maintenant renvoyer tous ces véhicules à un concessionnaire pour qu’un technicien puisse nettoyer le câble et le reconnecter.

Comme l’a expliqué Rolls-Royce, le problème potentiel a été détecté lors d’une inspection pré-livraison en décembre 2023. C’est à ce moment-là qu’un ouvrier a remarqué des traces d’adhésif sur un œillet de connexion du câble de mise à la terre.

La marque a immédiatement ouvert une enquête et, un jour plus tard, le fournisseur a ouvert sa propre enquête. Deux semaines plus tard, la marque a décidé de suspendre les livraisons de la Rolls-Royce Spectre à partir du 11 janvier.

Selon Rolls-Royce, les résidus de colle peuvent se trouver sur un fil de mise à la terre qui est relié au moteur électrique avant. Ces résidus pourraient entraîner une augmentation de la résistance électrique et, en fin de compte, une mauvaise mise à la terre.

Risque élevé d’événement thermique

Bien que cela soit ennuyeux, le véritable danger pourrait être autre. Il est vrai que ce défaut pourrait causer un court-circuit qui, à son tour, pourrait compromettre la sécurité de tout technicien travaillant sur une partie associée de la voiture. D’autre part, Rolls-Royce affirme que le problème peut entraîner « un risque d’événement thermique », bien qu’il précise que cela serait « un cas extrêmement rare ».

En d’autres termes, l' »événement thermique » est l’expression couramment utilisée pour désigner un incendie incontrôlé qui se propage rapidement et qui est difficile à éteindre. Cependant, dans ce cas, Rolls-Royce affirme ne pas avoir connaissance d’un tel incident.

Dans les 107 voitures concernées par le rappel, un technicien retirera le fil de mise à la terre, vérifiera s’il y a des résidus de colle, le nettoiera si nécessaire et le réinstallera.