Les Tesla dépassent les voitures à combustion. Découvrez les raisons

Dans la littératie automobile, il y a une idée selon laquelle les Tesla (et autres véhicules électriques) sont des véhicules très sécurisés… et c’est vrai ! Cependant, des données révèlent maintenant que les Tesla (et autres véhicules électriques) sont plus souvent impliqués dans des collisions et subissent plus de dommages comparativement aux voitures à combustion. Découvrez la prétendue raison !

La Tesla Model 3 Long Range met 4,1 secondes pour passer de 0 à 100 km/h

Hertz a récemment annoncé qu’il vendait 20 000 voitures électriques de sa flotte et les remplaçait par des véhicules à essence. L’une des raisons avancées par l’entreprise est que les employés ont plus d’accidents avec les voitures électriques, sans compter les « coûts cachés de la possession d’un véhicule électrique ».

Dans un article publié par CNN, qui utilise le cas de Hertz, il est mentionné que les Tesla ont plus d’accidents que les voitures à combustion fossile. L’article commence par signaler que conduire une voiture électrique n’est pas la même chose que conduire une voiture à combustion fossile. Le fait qu’il y ait plus d’accidents avec les voitures électriques est dû à l’accélération, mais il y a d’autres facteurs.

Cette différence d’accidents se produit principalement au cours de la première année, lorsque l’adaptation est encore à un stade initial.

En ce qui concerne l’accélération, les moteurs électriques sont très puissants et cela se remarque beaucoup lors de l’accélération. Par exemple, une Tesla Model 3 Long Range met 4,1 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

En plus de l’accélération, le bruit est également considéré comme une variable qui contribue à une augmentation des accidents, plus précisément le manque de bruit. L’article mentionne que l’absence de bruit ne donne pas une indication de la vitesse à laquelle la voiture se déplace à un moment donné.

Enfin, un autre facteur est le poids ! Dans l’ensemble, les voitures électriques sont plus lourdes. Lorsqu’elles sont impliquées dans des accidents, les dommages sont plus importants.

En résumé, les voitures électriques sont aussi sûres que celles à combustion. Cependant, il y a certaines variables qui ont contribué à une augmentation des accidents. Il ne s’agit pas vraiment de problèmes liés aux voitures elles-mêmes, bien au contraire, ce sont des caractéristiques qui nécessitent certainement de nouvelles habitudes de conduite.

Selon LexisNexis, le nombre d’incidents augmente davantage pendant la première année suivant l’acquisition d’un nouveau véhicule électrique, puis diminue par la suite.