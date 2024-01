La NASA a développé un pneu qui ne se creve pas!

La gêne de crever un pneu en plein voyage est frustrante. C’est pourquoi, « pour l’amour de nos péchés », la NASA a développé un pneu qui ne se creuse pas ; et maintenant, il y a une entreprise qui souhaite le commercialiser.

Si réparer un pneu sur Terre n’est pas complexe, même si c’est un processus et une situation ennuyeux, sur Mars ou sur la Lune, c’est pratiquement impossible. Par conséquent, lorsque les agences et entreprises envoient des rovers ou des équipements avec des roues, elles doivent s’assurer que cela ne posera pas de problème.

Avec cette nécessité à l’esprit, la NASA a développé le Superelastic Tire qui, bien qu’il ait été développé pour l’espace, est également une alternative viable pour la Terre.

Il s’agit d’un pneu non pneumatique qui utilise des alliages à mémoire de forme, principalement du nickel-titane (NiTi) et des dérivés, comme composants principaux de support de charge. Cette combinaison donne un pneu capable de supporter beaucoup plus d’efforts qu’un pneu normal sans jamais se crever.

Le Superelastic Tire offre une traction égale ou supérieure à celle des pneus conventionnels et élimine la possibilité de crevaisons et de rouler sous-gonflé, améliorant ainsi l’efficacité du carburant et la sécurité. De plus, ce design de pneu ne nécessite pas de structure interne, ce qui simplifie et allège l’ensemble pneu/roue.

Les pneus en caoutchouc couramment utilisés peuvent supporter une tension de 0,3 à 0,5% avant de céder. Le Superelastic Tire, quant à lui, peut supporter des déformations allant jusqu’à 10% pour ensuite revenir à sa forme initiale. Le fait d’utiliser des alliages à mémoire de forme dans sa conception garantit qu’il revient à sa forme initiale après la déformation.

L’utilisation innovante d’alliages à mémoire de forme capables de supporter de grandes déformations en tant que composants de support de charge, plutôt que des matériaux élastiques typiques, donne un pneu capable de supporter des déformations excessives sans dommages permanents.

A déclaré l’agence spatiale américaine.

Tous ses composants pensés par la NASA donnent un pneu qui ne se creuse pas et peut supporter de nombreuses déformations. De plus, il peut être configuré pour une traction sur divers terrains, y compris les plus extrêmes.

En profitant de l’invention de la NASA, l’entreprise The SMART Tire Company a récemment lancé une campagne Kickstarter pour la commercialiser.