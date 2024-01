Olympian Model 01: une voiture électrique classique pour ceux qui veulent du caractère

Les voitures électriques sont comme des chapeaux… il y en a beaucoup ! Et le marché se chargera de créer les différences nécessaires pour distinguer l’offre en « gros » d’un choix avec personnalité, style et qui se démarque des autres. Il peut être futuriste, mais aussi classique avec des lignes distinctes et une autonomie de près de 500 km. Découvrez l’Olympian Model 01 qui arbore des lignes intemporelles.

Une voiture électrique classique qui n’est pas pour les malchanceux

Quand la plupart des gens pensent aux voitures électriques futuristes avec des tableaux de bord remplis de boutons et d’écrans, l’Olympian Model 01 adopte une approche très différente, avec un design classique et un intérieur minimaliste.

Fabriquée par Olympian Motors, une start-up basée à New York, le Model 01 est une berline électrique à quatre portes, quatre places et propulsion arrière, avec une carrosserie en fibre de carbone et en titane de qualité militaire sur un « skateboard » Super Board fabriqué par la société chinoise de mobilité électrique U Power Tech.

Le moteur de la voiture, d’une puissance de 228 kW (310 ch) et d’un couple de 414 Nm, passe de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Ce ne sera pas un monstre, mais un gentleman qui bouge assez rapidement. Sa batterie est une batterie au lithium-ion de 400 V/82 kWh qui offre une autonomie suffisante de 491 km.

L’habitacle de la voiture, qui a tout le style d’une voiture classique à l’intérieur, est fabriqué avec des matériaux « durables et responsables » tels que le bois, l’acier, le cachemire et la soie.

Il n’y a pas de boutons, d’interrupteurs ou d’écrans. Olympic affirme que 80% d’entre eux ont été remplacés par une combinaison d’un écran HUD sur le pare-brise et d’un système de commande vocale, qui est utilisé pour contrôler le système d’infodivertissement, le chauffage/la climatisation, le réglage des sièges, l’éclairage et d’autres fonctions.

L’équipement de sécurité comprend jusqu’à neuf airbags et du verre feuilleté sur toutes les fenêtres et le toit.

Prix et disponibilité

Olympian Motors accepte maintenant des dépôts remboursables de 500 dollars (environ 460 euros) des acheteurs potentiels aux États-Unis, au Canada et en Chine pour une première édition du Model 01, qui aura un prix total de 80 000 dollars, soit environ 73 000 euros.

Les essais auront lieu en avril dans plusieurs villes des États-Unis et les premières livraisons de l’édition des Fondateurs auront lieu en mai. Quant au lancement en Europe, la marque a également des projets et la précommande est déjà disponible sur notre continent.