Que se passe-t-il avec Tesla ? Ça ne se passe pas bien…

La Tesla est une marque de référence dans le domaine des véhicules électriques et non électriques. À ce titre, elle est souvent le sujet d’articles pour diverses raisons. Mais pour les plus attentifs, il y a quelque chose qui ne va pas avec Tesla ! Est-ce une source de préoccupation ?

Tesla perd 70 milliards en un seul jour

Une situation presque similaire à celle des cryptomonnaies, le géant des véhicules électriques Tesla a subi une baisse de 12,13% en une seule journée et une dévaluation de 26% en quelques semaines. En conséquence, lors de cette chute de 12% (la valeur la plus basse depuis mai 2023), Tesla a perdu 70 milliards en une journée.

Tesla a déjà admis qu’elle devrait vendre moins de voitures cette année, mais elle n’a pas non plus présenté d’estimation.

Il est important de souligner que Tesla a connu une croissance à deux chiffres ces dernières années, mais cette situation devient difficile à atteindre. Le ralentissement de la croissance économique, la baisse de la demande de voitures électriques et la montée de la concurrence sont des défis auxquels l’entreprise devra faire face, comme le mentionne le Jornal de Negócios.

La baisse des actions affecte également d’autres fabricants de voitures électriques tels que Rivian, qui a chuté de 2,22%, et Lucid, qui a baissé de 5,67%.

Comme nous l’avons déjà mentionné ici, l’entreprise de Musk fait également face au défi de perdre sa place de premier producteur mondial de voitures électriques au profit de BYD. L’entreprise chinoise a produit 3 millions de VE en 2023, contre 1,81 million de Tesla. Cependant, BYD inclut 1,6 million de voitures électriques et 1,4 million de voitures hybrides, ce qui laisse à Tesla une certaine marge pour rester en haut.