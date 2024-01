Des pirates informatiques brisent la sécurité des voitures Tesla et reçoivent une récompense de 100 000 dollars

Avec de plus en plus de voitures électriques, Tesla doit se soucier beaucoup de la sécurité de ses voitures électriques. Elles sont exposées et peuvent subir des impacts élevés. Maintenant, un groupe de pirates informatiques a réussi à pirater la sécurité des voitures Tesla et reçoit une prime de 100 000 dollars.

La sécurité des voitures Tesla est quelque chose qui préoccupe l’entreprise et qu’elle cherche à garantir complètement. Plusieurs vecteurs peuvent être exposés à des attaques, ce qui a un impact élevé sur les utilisateurs et même sur les voitures électriques produites par la marque.

Lors du récent Pwn2Own, consacré cette fois au marché automobile et à tous les accessoires associés, les voitures Tesla ont une fois de plus été exposées. Plusieurs équipes de pirates informatiques ont tenté de pirater la sécurité de ces véhicules, mais une seule a réussi à atteindre son objectif.

Success! The @synacktiv team’s big win is confirmed: a 2-bug chain used to exploit the Tesla Infotainment earns them $100,000 and 10 Master of Pwn Points. #Pwn2Own pic.twitter.com/TWv5MXw9XR

L’équipe Synacktiv (@Synacktiv), qui avait déjà réussi par le passé, a utilisé une attaque exploitant deux failles qui, lorsqu’elles étaient utilisées ensemble, permettaient d’accéder complètement au système de divertissement. En conséquence, ce système était exposé et entièrement contrôlé par les pirates informatiques.

Comme c’est le cas dans Pwn2Own, ces attaques réussies ont entraîné une prime de valeur élevée. Dans le cas de cette attaque réussie de l’équipe Synacktiv, le résultat a été extrêmement positif pour les pirates informatiques. Avec cette attaque contre Tesla, ils ont remporté 100 000 dollars et, au total, avec d’autres opérations réussies, ils ont emporté 450 000 dollars chez eux.

The first ever #Pwn2Own Automotive is in the books! We awarded $1,323,750 throughout the event and discovered 49 unique zero-days. A special congratulations to @synacktiv, the Masters of Pwn! Stay with us here and at the ZDI blog as we prepare for Pwn2Own Vancouver in Mars. pic.twitter.com/ov2B1rtA8c

— Zero Day Initiative (@thezdi) Janvier 26, 2024