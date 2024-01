La Chine dépasse la capacité solaire du reste du monde et bat le record de 2023

Les données publiées par l’Agence nationale de Chine la semaine dernière ont révélé que la capacité de production d’électricité solaire du pays a augmenté de manière impressionnante de 55,2% en 2023. Les chiffres mettent en évidence plus de 216 gigawatts (GW) d’énergie solaire que la Chine a construits au cours de l’année.

Lorsque la superpuissance asiatique a fixé ses objectifs énergétiques en 2020, visant à atteindre le pic des émissions d’ici 2030 et la neutralité carbone d’ici 2060, la plupart les a qualifiés d’ambitieux. Pour soutenir ces objectifs « ambitieux », le gouvernement s’est engagé à construire 1200 GW de capacité renouvelable d’ici 2030.

Cependant, la Chine est maintenant en bonne voie pour atteindre cet objectif, cinq ans plus tôt que prévu. L’augmentation monumentale de l’énergie solaire est complétée par une augmentation de 20,7% de la capacité de production d’énergie éolienne, ce qui démontre l’engagement du pays en faveur de l’énergie propre.

Un rapport a révélé que le temps d’utilisation des plus grandes installations de production en Chine avait diminué, indiquant que la croissance de la capacité avait dépassé la demande d’énergie. En revanche, la production d’énergie hydroélectrique a diminué d’environ 5,6% l’année dernière, selon les données du Bureau national des statistiques.

Un record mondial d’énergie solaire

La Chine a installé plus de panneaux solaires en 2023 que tout autre pays n’en a jamais construit au total. Les 216,9 gigawatts d’énergie solaire ajoutés par le pays ont battu son précédent record de 87,4 gigawatts en 2022.

Cette réalisation non seulement consolide la position de la Chine en tant que puissance des énergies renouvelables, mais dépasse également toute la flotte solaire des États-Unis, le deuxième plus grand marché solaire du monde.

Prenant au sérieux son statut de plus grand pollueur mondial, la Chine a également ajouté 75,9 gigawatts d’énergie éolienne, un autre record, à son « portefeuille » d’énergie solaire. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’adoption des énergies renouvelables a atteint un record mondial de 510 gigawatts l’année dernière.

Les estimations suggèrent qu’en 2023, la Chine devrait représenter 58% des installations solaires mondiales et des installations éoliennes mondiales encore plus impressionnantes de 60%, positionnant la Chine comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi mettant le monde sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés lors du sommet sur le climat COP28.

L’augmentation des installations solaires et éoliennes entraîne un ensemble de défis pour le paysage énergétique de la Chine. La concurrence entre les fabricants locaux a fait chuter les prix des panneaux et des turbines à des niveaux historiquement bas, ce qui a à son tour conduit à une production d’énergie renouvelable à des niveaux historiquement élevés, dépassant la capacité du réseau national et soulevant des préoccupations concernant les limitations des infrastructures dans certaines régions.

Certaines régions mettent en place des réglementations plus strictes sur les nouveaux projets pour résoudre ces problèmes, soulignant la nécessité d’investissements continus dans les infrastructures de réseau.

Malgré ces défis, les analystes prévoient que la Chine maintiendra ses gains dans le domaine des énergies renouvelables, prévoyant une augmentation de 7% des installations solaires et de 11% de la nouvelle capacité éolienne l’année prochaine, ce qui est énorme pour le pays et pour l’effort mondial de lutte contre le changement climatique.