Ce n’est pas une voiture de 1950, mais un véhicule électrique moderne à l’esthétique classique

Les véhicules électriques sont le principal choix de l’industrie automobile pour leur côté écologique et leur efficacité, bien plus que ce qu’ils étaient jusqu’à présent. C’est un choix si sûr que les marques de technologie veulent également avoir leur propre voiture électrique et, tandis que le moteur à hydrogène et la production d’hydrogène vert sont toujours en développement, ils sont l’alternative présente sur le marché par rapport aux moteurs à combustion traditionnels. Ainsi, de nouvelles marques émergent avec des propositions plus qu’intéressantes.

C’est pourquoi aujourd’hui nous allons parler d’une voiture électrique comme celle que vous voyez sur l’image. Un véhicule qui a une esthétique résolument rétrofuturiste et qui cherche à émuler ces véhicules emblématiques des années 40 et 50 du siècle dernier. Voici l’Olympian Model 01.

Olympian Model 01, un véhicule d’une autre époque

Les véhicules rétrofuturistes sont ma faiblesse, je l’admets, donc quand j’ai vu ce véhicule, je n’ai pas pu m’empêcher de fantasmer sur le fait qu’il devienne la norme du quotidien. Olympian Motors, une entreprise basée à New York, a présenté son Olympian 01, un concept minimaliste et franchement joli qui cherche à émuler les véhicules du passé. Ceux qui arpentaient Hell’s Kitchen dans les films de la mafia italienne des années 40 ou 50.

Cependant, c’est une électrique avec des fonctionnalités propres aux véhicules d’aujourd’hui. Pour commencer, elle a 310 CV et une accélération qui amène la voiture de 0 à 100 km/h en environ 6 secondes. Une accélération non négligeable, puisqu’elle a une vitesse maximale de 257 kilomètres par heure.

Avec son moteur de 228 kW, nous avons affaire à une voiture capable d’avoir une autonomie d’environ 491 kilomètres avant d’avoir besoin d’être rechargée. La cabine du véhicule est assez épurée, avec un style aussi minimaliste que ceux de son époque, bien que des mesures de sécurité propres à notre ère soient présentes, comme du verre laminé sur les fenêtres et jusqu’à 9 airbags pour éviter tout problème en cas d’accident.

En ce qui concerne la technologie, une caractéristique très propre aux véhicules électriques, nous constatons qu’il se passe d’un tableau de bord plein d’informations pour avoir un affichage tête haute directement sur le pare-brise et un système de commandes vocales.

Il devrait sortir bientôt, car il est en prévente avec un dépôt initial de 500 dollars et devrait être mis en circulation aux États-Unis, au Canada et en Chine, il semble donc que nous devrons attendre pour le voir dans notre pays à moins qu’il ne devienne une rareté absolue.