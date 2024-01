L’essence et le diesel à nouveau en hausse ! Mieux vaut faire le plein à présent

Les hausses successives du prix des carburants ont conditionné la vie de milliers de Portugais. Il est prévu que l’essence et le diesel augmentent à nouveau la semaine prochaine. Découvrez déjà combien coûtera le litre de chaque carburant.

Carburants : le diesel augmente de 2,5 centimes et l’essence de 2 centimes

Encore un vendredi et encore une prévision des prix de l’essence et du diesel. Selon des données récentes, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la semaine prochaine, car le prix par litre du diesel et de l’essence va augmenter.

D’après l’ACP, qui indique des sources du secteur, le prix moyen du diesel devrait augmenter de 2,5 centimes et celui de l’essence de 2 centimes par litre.

Selon la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG), le prix moyen du litre d’essence au Portugal était de 1,664 euros le jeudi dernier (25 janvier), tandis que celui du diesel valait 1,580 euros. On peut également constater qu’en comparaison du 1er octobre, les prix actuels reflètent une réduction de 18,8 centimes pour l’essence et de 19,7 centimes pour le diesel.

Où faire le plein et payer moins cher ?

Afin de permettre la mise à disposition du public des prix des carburants (diesel et essence) pratiqués dans les stations-service, le Portail des Prix des Carburants en Ligne est disponible.