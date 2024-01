Musk déclare que les fabricants chinois peuvent « détruire » la plupart des concurrents

Le visage de Tesla n’a pas « peur des mots », même si ses affirmations provoquent de graves polémiques. Lors d’une téléconférence récente, Elon Musk a déclaré que les fabricants chinois de voitures électriques pourraient même « détruire » la plupart de leurs concurrents.

Pour Elon Musk, « les fabricants de voitures électriques chinois sont les plus compétitifs au monde » et, par conséquent, ils connaîtront un grand succès en dehors de la Chine, « selon les droits de douane et les barrières commerciales établies ».

Frankly, je pense que si aucune barrière commerciale n’est établie, elles détruiront pratiquement la plupart des autres entreprises dans le monde.

Musk a déclaré lors d’une téléconférence qui a eu lieu mercredi dernier, concernant les résultats de Tesla.

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk mentionne les fabricants de voitures électriques chinois. L’année dernière, il a déclaré qu’ils étaient « les plus compétitifs au monde » et qu’ils seraient probablement parmi les principales entreprises automobiles du monde.

Les barrières commerciales mentionnées par Musk pourraient être mises en place contre les voitures électriques chinoises

En réalité, les barrières mentionnées par Elon Musk pourraient bientôt devenir une réalité. Selon CNBC, la Commission européenne enquête actuellement sur les subventions accordées aux fabricants de voitures électriques chinoises.

Bien que l’enquête, qui a commencé l’année dernière, ne soit pas encore terminée, il est possible que l’Union européenne envisage des droits plus élevés sur les voitures électriques chinoises, alors qu’elles se développent de manière agressive en Europe.

La même source a mentionné que des entreprises comme BYD ont connu un succès inattendu ici, ayant même vendu plus de voitures que Tesla au quatrième trimestre de l’année dernière. NIO et Xpeng ont également commencé à tracer leur chemin en Europe.