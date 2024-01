Il n’y a ni prix ni date officielle pour la voiture Xiaomi SU7 : tout ce que vous entendrez « n’est pas vrai » : est-ce qu’elles commenceront à arriver en été ?

Deux des doutes qui accompagnent toujours tout nouveau dispositif sont le prix et la date de sortie. Et si nous parlons d’une nouvelle voiture, l’intérêt pour connaître ces deux aspects est encore plus grand. Dans le cas du Xiaomi SU7, le prix a été l’un de ses sujets d’intérêt tout au long de 2023, surtout parce qu’il est toujours inconnu.

Et la date est encore inconnue, mais cela n’empêche pas l’armée de « leaksters », d’analystes et de rumeurs d’en parler. Selon Xiaomi, cependant, vous ne pouvez pas croire quoi que ce soit car tout simplement leur voiture n’a ni date ni prix pour le moment.

Le prix du SU7 au Salon de l’Auto de Pékin 2024

Le Salon international de l’automobile de Pékin ou Auto China est un salon automobile organisé tous les deux ans à Pékin, en Chine, depuis 1990, et il est considéré comme l’un des trois plus importants au monde. Cette année, le salon se déroulera du 25 avril au 4 mai, et selon toutes les sources, ce serait lors du salon que Xiaomi présentera son SU7 et annoncera le prix.

En soi, cela aurait du sens et ce serait le cadre idéal étant donné l’énorme résonance et l’impact du Salon de l’Auto de Pékin pour annoncer cette donnée clé, mais Xiaomi pourrait également annoncer le prix avant, et l’Auto China serait le lieu de confirmation de cette donnée. Quoi qu’il en soit, les dernières rumeurs suggèrent que les premières livraisons du Xiaomi SU7 à ses acheteurs pourraient commencer en juin de cette année.

Le Xiaomi SU7 en juin 2024, que peut-on dire de cette date

Selon le site Gizmochina, Xiaomi a clarifié les rumeurs concernant la date de livraison du SU7, en soulignant que le prix et le calendrier de livraison du véhicule « dépendront des conditions de l’industrie dans un proche avenir », conseillant aux consommateurs de ne pas tenir compte des spéculations jusqu’à l’annonce officielle.

La société en a également profité pour réfuter les affirmations selon lesquelles elle a investi 54 000 milliards de yuans (6,927 milliards d’euros) dans son usine de Pékin, affirmant que l’investissement réel après le lancement de la voiture ne dépassera pas 100 000-120 000 milliards de yuans (12,863 – 15,432 milliards d’euros) au total, qualifiant ces rumeurs d’investissement supplémentaire de totalement fausses.

Le SU7 sera livré avec deux options de batterie différentes :

Le modèle standard offre une autonomie allant jusqu’à 668 kilomètres,

offre une Le modèle SU7 Max, équipé d’un pack de batteries plus grand, avec une autonomie allant jusqu’à 800 kilomètres qui dépasse même celle du Tesla Model Y Long Range. De plus, le véhicule prend en charge une charge de 800V, ce qui lui permet de parcourir 220 kilomètres en seulement 5 minutes et d’atteindre une autonomie de 510 kilomètres avec une charge de 15 minutes.

