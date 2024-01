Google Chrome sur l’écran de votre voiture ? Bientôt une réalité

Android Auto recevra l’une de ses plus grandes mises à jour avec l’arrivée de Google Chrome

Vous pourrez bientôt naviguer depuis l’écran de votre voiture : Google Chrome arrive sur Android Auto

Le CES de Las Vegas 2024 a commencé en force. Les nouveautés en matière de technologies vont d’une télévision transparente à un couvercle capable de transformer une toilette en une toilette intelligente et, bien sûr, Google ne voulait pas manquer ce rendez-vous. Bien que les personnes de Mountain View n’aient rien annoncé en matière de matériel, ils ont présenté des nouveautés en matière de logiciels, comme l’arrivée de Google Chrome sur Android Auto.

Oui, l’application du navigateur Google fera désormais partie de l’expérience offerte par Android Auto. Cette intégration aura ses limites, en réalité, Google est clair sur le fait que l’accès à Chrome sera conditionné dans le véhicule. Il ne sera pas possible d’accéder librement au navigateur, ce qui est logique de la part de l’entreprise.

Google Chrome arrive sur Android Auto : voici comment fonctionnera l’intégration

Cette intégration a été annoncée conjointement avec la nouvelle des entreprises qui disposeront de la fonctionnalité Google Built-in. Les véhicules de ces entreprises bénéficieront d’applications telles que Google Maps préinstallées, ainsi que d’un accès à l’Assistant Google et au Play Store.

Google Chrome est également inclus dans cette liste, bien que seule l’utilisation du navigateur Google sera autorisée lorsque le véhicule est stationné. La règle du véhicule complètement arrêté s’applique également à l’utilisation de services de streaming tels que Crunchyroll ou PBS Kids.

L’interface de Google Chrome sur Android Auto sera la même que celle que l’on trouve sur les tablettes. En principe, il n’y aura aucun changement pour adapter l’expérience à un écran de véhicule. Cependant, cela pourrait changer au fil des prochaines mises à jour.

Ce n’est pas la seule nouveauté liée à Android Auto qui a été annoncée. Google a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, il est possible d’envoyer un itinéraire depuis Google Maps sur votre téléphone vers la console de contrôle du véhicule.

Les voitures électriques ont également été prises en compte dans les annonces, Google Maps commencera à afficher la batterie restante avec laquelle le véhicule arrivera après un itinéraire. Pour que cela soit possible, les utilisateurs devront autoriser leur véhicule à partager des données avec l’application.

Android Auto continue de s’améliorer avec Google, l’entreprise a su s’adapter aux changements et intégrer des fonctionnalités intéressantes pour tous les types de conducteurs et de véhicules. Il ne reste plus qu’à voir comment ces améliorations seront intégrées, les informations fournies par 9to5google indiquent que nous verrons bientôt des voitures avec ces nouveautés.